गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग अस्पताल में भर्ती
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2883643
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग अस्पताल में भर्ती

MP News-दमोह के एक गांव में दर्जनों लोग अचानक से उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए. एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से गांव में अफरा-तफरी का माहौल है. अब तक 18 लोग स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, सभी का इलाज जारी है. दूषित पानी पीने से बीमारी फैलने की आशंका जताई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग अस्पताल में भर्ती

Damoh News-मध्यप्रदेश के दमोह के मानगढ़ गांव में शुक्रवार रात से दर्जनों लोग उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए. गांव के 18 लोगों को अब तक जबेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है. अचानक से गांव में कई लोगों के बीमार पड़ने से अफरा-तफरी का माहोल है. ग्रामीणों ने हैजा की आशंका जताई है. बारिश के कारण दूषित पानी पीने से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है. एक ट्यूबवेल को आशंका के चलते बंद किया गया है. 

निजी वाहनों से पहुंचे अस्पताल 
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी वाहन समय पर नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में गंभीर स्थिति होने पर परिजन और ग्रामीण अपने निजी वाहनों से मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे हैं. मामले को लेकर सीएमचओ डॉ. राजेश अठ्या ने बताया कि गांव स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. 

अब हालात सामान्य
जनपद सीईओ रामेश्वर पटेल ने बताया कि जब उन्हें लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बाद बीएमओ अपनी टीम के साथ पहुंचे और लोगों का चेकअप किया. सुबह से केवल चार पांच लोगों को ही उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी जिन्हें गांव में ही इलाज दिया गया है. फिलहाल स्थिति सामान्य है. 

ट्यूबवेल को किया बंद 
जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति का ट्यूबवेल है जो कि उसके सेप्टिक टैंक के पास है. गांव के जितने लोग बीमार हुए हैं वह सब उसी ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे. लेकिन ट्यूबवेल के पानी से बदबू आ रही थी इसलिए ट्यूबवेल को बंद कर दिया गया है. अब उसका पानी इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा. 

यह भी पढ़े-शहडोल में मामा के घर आई नाबालिग से जंगल में दरिंदगी, करंट लगने से खुला राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें  Damoh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh news

Trending news

Sidhi news
15 अगस्त के दिन लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, सड़क बनवाने वाले विधायक ने दी बधाई
Sandipani Ashram Ujjain
उज्जैन में है विश्व की सबसे पुरानी शिक्षास्थली! जहां 11 साल की उम्र में आए थे कृष्ण
raipur news
11 क्विंटल मालपुआ...51 किलो पंजीरी, ऐसे मनाई मनाई जा रही रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी
gwalior news
GF के सामने मोमोज वाले ने मांगी उधारी,सुनते ही भड़का आशिक; लड़की के सामने फिर जो हुआ
chhattisharh News
Raipur: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार, हरियाणा फॉर्मूले पर बनी लिस्ट?
Latest shivpuri News
शिवपुरी में काशी से गुजरात जा रही ट्रेवलर ट्रक से टकराई, 10 से ज्यादा घायल, 1 की मौत
BJP
पहले गाड़ी लड़ाई, फिर लाठी उठाई और चलाने लगे कुल्हाड़ी, उज्जैन में BJP नेता की पिटाई
Janmashtami
सोने का मुकुट, हीरे की बांसुरी, इस कृष्ण मंदिर में 100 करोड़ के गहनों से हुआ शृंगार
indore health news
छोड़ दो गांजा-गुटखा-तंबाकू! एमपी में अचानक मौतों से मचा हडकंप, रिपोर्ट ने खोला राज
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
;