गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग अस्पताल में भर्ती

Damoh News-मध्यप्रदेश के दमोह के मानगढ़ गांव में शुक्रवार रात से दर्जनों लोग उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए. गांव के 18 लोगों को अब तक जबेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है. अचानक से गांव में कई लोगों के बीमार पड़ने से अफरा-तफरी का माहोल है. ग्रामीणों ने हैजा की आशंका जताई है. बारिश के कारण दूषित पानी पीने से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है. एक ट्यूबवेल को आशंका के चलते बंद किया गया है.

निजी वाहनों से पहुंचे अस्पताल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी वाहन समय पर नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में गंभीर स्थिति होने पर परिजन और ग्रामीण अपने निजी वाहनों से मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे हैं. मामले को लेकर सीएमचओ डॉ. राजेश अठ्या ने बताया कि गांव स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

अब हालात सामान्य

जनपद सीईओ रामेश्वर पटेल ने बताया कि जब उन्हें लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बाद बीएमओ अपनी टीम के साथ पहुंचे और लोगों का चेकअप किया. सुबह से केवल चार पांच लोगों को ही उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी जिन्हें गांव में ही इलाज दिया गया है. फिलहाल स्थिति सामान्य है.

ट्यूबवेल को किया बंद

जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति का ट्यूबवेल है जो कि उसके सेप्टिक टैंक के पास है. गांव के जितने लोग बीमार हुए हैं वह सब उसी ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे. लेकिन ट्यूबवेल के पानी से बदबू आ रही थी इसलिए ट्यूबवेल को बंद कर दिया गया है. अब उसका पानी इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा.

