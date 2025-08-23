Damoh News: दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, हटा सिविल अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज

Hata Damoh Health News: दमोह जिले के हटा अंचल में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है. सिविल अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं और डॉक्टरों ने सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है.
Damoh Viral Fever: मध्यप्रदेश के दमोह जिले से इस समय चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है. हटा अंचल का बड़ा इलाका मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गया है. पिछले करीब दो हफ्तों से लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं और हालत यह है कि सिर्फ हटा सिविल अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें से कई गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी इलाज करा रहे हैं.
बारिश के बीच उमस और मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव को इस बीमारी का मुख्य कारण माना जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम, खांसी और उल्टी-दस्त से परेशान हैं. वहीं कुछ मरीजों को तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत भी मिल रही है. इस तरह अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है.
डॉक्टर स्टॉफ की छुट्टी रुकी
स्थिति बिगड़ने से पहले ही प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जरूरी कदम उठाए हैं. हटा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है ताकि मरीजों की देखभाल में किसी तरह की दिक्कत न आए. जिला मुख्यालय से बड़ी मात्रा में दवाइयों की खेप भेजी गई है और अस्पताल परिसर में लगातार सफाई की जा रही है.
डॉक्टरों की लोगों से अपील
डॉक्टरों ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इस मौसम में पानी संक्रमण से भरा हो सकता है, इसलिए उबालकर ही पिएं. खानपान पर ध्यान दें और बाहर का दूषित भोजन न खाएं. मामूली लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले सके. हटा सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. आर.पी. कोरी ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने से मरीज जल्द स्वस्थ हो सकते हैं. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)
