Damoh Weather: दमोह में जानलेवा बारिश! आसमान से आई आफत ने ली 21 बकरियों की जान
Madhya Pradesh - MP

Damoh Weather: दमोह में जानलेवा बारिश! आसमान से आई आफत ने ली 21 बकरियों की जान

Damoh News: दमोह में हो रही बारिश अब जानलेवा हो गई है. देहात थाना क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी. आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 21 बकरियों की मौत हो गई. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:16 AM IST
Damoh Weather Update: मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश के कारण जन जीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं, दमोह में बारिश के दौर के बीच आसमान से मौत भी बरस रही है. जहां मूसलाधारा बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरी. गरज-चमक के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने 21 बकरियों की जान ले ली है.

जानिए पूरी घटना
दरअसल, दमोह के देहात थाने के तहत आने वाले भूरी गांव में आसमानी आफत का कहर साफ देखने को मिला. जब बरसात के साथ आकाशीय बिजली ने एक साथ 21 बकरियो को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी जान चली गई. भूरी गांव में चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था. चरवाहा बकरियों के झुंड के पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक आसमान से बिजली सीधे झुंड पर गिरी और चरवाहा बाल बाल बच गया. इस मामले की सूचना जबलपुर नाका पुलिस चौकी को दी गई है और पुलिस आगे की कार्र्वाई में जुटी है.

दमोह का मौसम
अगर बात करें दमोह के मौसम की तो यहां गरज-चमक के साथ भारी बारिश का कहर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, यहां आज यानी 21 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी है. वहीं, कल और परसों यानी 21 और 22 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 

दमोह से अन्य खबरें...
दमोह जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही भैंस चोरी की वारदातों के बीच बटियागढ़ पुलिस को बडी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने राहत की सांस ली है. पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जबकि उनके पास से 6 भैंसे दो पिकअप गाड़ियां और 25 हजार नगद भी जब्त किया है.

बता दें कि दमोह के साथ साथ बटियागढ़ इलाके से लगातार भैंसों की चोरी हो रही थी, महीने भर के भीतर इसी थाना क्षेत्र में तीन बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई. लेकिन एसपी ने अलग अलग टीमे बनाई तो बड़ा गिरोह हाथ लगा है. थाना प्रभारी सुधीर बेगी के मुताबिक ये बड़ा गिरोह है. जो रेकी के बाद स्थानीय चोरों की मदद से भैंसों को पिकअप गाड़ियों में भरकर ले जाता था और फिर उत्तर प्रदेश के झांसी में उन्हें बेंचता था. फिलहाल जांच जारी है और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह

;