जबलपुर के मंदिर में फूहड़ता, 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर जमकर लगे ठुमके, हिन्दू संगठन ने दी चेतावनी

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक विवादित घटना सामने आई है, जिसने मंदिर की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधारताल थाना क्षेत्र के कंचनपुर इलाके में एक दुर्गा मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में कुछ लोग मंदिर के अंदर फिल्मी गानों और अश्लील संगीत पर नाचते हुए दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना नए साल के दिन हुई थी.

मंदिर में फूहड़ गानों पर डांस

दरअसल, जबलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई लोग एक मंदिर के अंदर "लॉलीपॉप लागेलू" और दूसरे फूहड़ फिल्मी गानों पर डांस करते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो अधारताल पुलिस स्टेशन के कंचिपुर इलाके का है, जहां नए साल के दिन कुछ लोगों ने दुर्गा मंदिर के अंदर फिल्मी गानों पर डांस किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा फैल गया.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया विरोध

इस बीच, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गाने और नाचने का विरोध किया है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर समिति को चेतावनी भी दी कि ऐसे काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. उन्होंने धमकी दी कि अगर मंदिर में दोबारा ऐसा नाचना हुआ, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे. फिलहाल मंदिर प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है और वादा किया है कि भविष्य में ऐसा नाचना नहीं होने दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जश्न की आड़ में अभद्रता

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि कुछ लोग मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखे बिना अश्लील गानों पर नाच रहे थे. घटना की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए मौके पर पहुंचे. बजरंग दल के अधिकारियों ने मंदिर कमेटी को साफ़ चेतावनी दी कि मंदिर पूजा और भक्ति की जगह हैं, मनोरंजन या अश्लील नाच के लिए नहीं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी भी मंदिर में ऐसी कोई भी गलत हरकत पाई गई, तो संगठन को मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा. संगठनों के दबाव और सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद मंदिर कमेटी ने अपनी गलती मान ली है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!