MP के बच्चों पर मंडरा रहा कुपोषण का खतरा, 400 बच्चों की हालत गंभीर; अस्पतालों में बेड नहीं

Malnutrition in MP: मध्य प्रदेश में कुपोषण बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. केवल दतिया जिले से ही 400 बच्चे अतिकुपोषित पाए गए हैं. लगातार ऐसे बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. आलम ऐसा है कि अस्पतालों में ऐसे बच्चों को भर्ती करने के लिए बेड भी खाली नहीं है. वहीं शिवपुरी जिले के एक कुपोषित बच्चे की मौत के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग एक्शन में आई है.

मध्य प्रदेश में बढ़ रहा कुपोषित बच्चों की संख्या

मध्य प्रदेश के दतिया जिले से सामने आई कुपोषित बच्चों की संख्या चिंताजनक है. इनमें से कई बच्चे तो अतिकुपोषित क्षेणी में भी बांटे गए है. सबसे अधिक अतिकुपोषित 163 बच्चे भांडेर से मिले है. हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने 24 हजार बच्चों का वजन तौला थी जिसमें से 63 बच्चे अतिकुपोषित श्रेणी में पाए गए. बच्चों की ये गंभीर हालात को देखते हुए इन्हें एनआरसी में भर्ती कराया गया है. वहीं अब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है.

अस्पतालों में बेड पड़े कम

एक्शन में आई टीम घर -घर जाकर बच्चों का वजन तौल रही है और कुपोषित बच्चे को एनआरसी केंद्रों में भर्ती करा रही है. कई परिजन ऐसे भी है जो अपने बच्चों को एनआरसी केंद्र नहीं भेजना चाह रहे. ऐसे में टीम एंबुलेंस और अपने वाहन से बच्चों को एनआरसी केंद्रों तक पहुंचा रही है. मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इन केंद्रों में बेड की कमी हो गई है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटम

जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए है कि वे घर-घर जाकर बच्चों का वजन चैक करें, ऐसा नहीं करने पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं कार्यकर्ताओं को 20 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया गया है कि वे रिपोर्ट भेजे और बताए उन्होंने इतने बच्चों का वेट चेक किया है.

महिला एवं बाल विकास विभाग की ताजा रिपोर्ट में भांडेर के 168 बच्चे कुपोषित पाए गए है. सेंवढ़ा में 24, इंदरगढ़ में 41 वहीं दतिया शहर में 72 और ग्रामीण क्षेत्र में 52 बच्चे कुपोषण का शिकार है. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों का मॉनीटरिंग की जा रही है.

