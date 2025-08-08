अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक, बोले- अपराधियों पर नहीं लग रही लगाम, CM से मिलूंगा
अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक, बोले- अपराधियों पर नहीं लग रही लगाम, CM से मिलूंगा

Datia News-बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सेवढ़ा में जुआ, सट्टा और लूट की वारदों से हालात बिगड़ गए हैं. इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा और धरना दूंगा. उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाए. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:27 PM IST
MP News-दतिया की सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं. प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सेवढ़ा में जुआ, सट्टा और लूट की वारदों से हालात बिगड़ गए हैं. पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है. मैं इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करूंगा और धरना दूंगा. उन्होंने कहा कि मैं सीएम मोहन से भी मिलूंगा. 

शुक्रवार को बीजेपी विधायक सेवढ़ा के वार्ड 7 में एक युवक के घर पहुंचे थे. युवक ने दो दिन पहले आत्महत्या की थी. मृतक गौरब मोबाइल दुकान चलाता था और जुए-सट्टे में पैसे हारने की वजह से तनाव में था. 

एसपी पर लगाए आरोप
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सेवढ़ा में जुआ, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, अवैध रेत खनन, चोरी और लूट जैसी वारदातें रोज हो रहीं हैं. पिछले एसपी वीरेंद्र मिश्रा के कार्यकाल में कई बार शिकायतें की गई लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. वर्तमान एसपी सूरज कुमार वर्मा के आने के बाद अपराधों में और तेजी आई है. उन्होंने कहा कि अब तो पुलिस ही रेत का व्यापारी बन गई है. 

पुलिस मांग रही वारदात का क्लू
विधायक अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में 40 लाख की चोरी हुई. लेकिन एफआईआर में मात्र 75 हजार की चोरी दर्ज की गई. एक सराफा दुकान में चोरी हुई, बगल में पुलिस चौकी थी, लेकिन कोई रोक नहीं सका. महिला का मंगलसूत्र छीना गया. मामले का अब तक खुलासा नहीं हुआ. क्या पुलिस को यह पता नहीं कि घर-घर सट्टा चल रहा है. उल्टा हमसे ही क्लू मांगा जाता है. 

विवाद के बाद हटे थे एसपी
एसपी वीरेंद्र मिश्रा को विवाद के बाद में हटाया गया था. 1 मई को पीएम मोदी ने वर्चुअली दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था. पूरा कार्यक्रम हाई-प्रोफाइल था, लेकिन समापन के समय अव्यवस्था सामने आई. एयरपोर्ट पर अव्यवस्था फैल गई थी. इसे लेकर चंबल रेंज के IG-DIG ने दतिया SP वीरेंद्र मिश्रा पर नाराजगी जताई. दोनों अफसरों के बीच बहस हो गई. मामला इतना बिगड़ा की पुलिसकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा. इसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे लोक सेवा की गरिमा के खिलाफ बताया और दतिया एसपी के साथ चंबल रेंज IG-DIG को हटाने के निर्देश दिए थे. 

