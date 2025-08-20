जिसके साथ दर्शन करने पहुंचा, उसी पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, बोला-तंत्र-मंत्र से मारना चाहता है
जिसके साथ दर्शन करने पहुंचा, उसी पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, बोला-तंत्र-मंत्र से मारना चाहता है

Datia News-दतिया के पीतांबरा पीठ में युवक के आरोपों के बाद हड़कंप मच गया. मंदिर में दो दोस्त एक साथ दर्शन के लिए आए थे, अचानक एक दोस्त ने चीखना शुरू कर दिया. उसने अपने साथी पर तंत्र-मंत्र कर हत्या करने की कोशिश के आरोप लगाए. मामले सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:33 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के दतिया स्थित पीतांबरा पीठ में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अचानक मंदिर में चिल्लाने लग गया. युवक ने अपने साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए साथी पर तंत्र क्रिया कर हत्या की कोशिश करने के आरोप लगाए. युवक मंदिर में चिल्लाने लगा कि उसका दोस्त उसे तंत्र क्रिया से मारना चाहता है. यह सुनकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में सनसनी फैल गई. इस मामले के सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई है. 

दोस्त के साथ आया था शख्स
जानकारी के अनुसार, भिंड़ निवासी राहुल शर्मा अपने दोस्त विशाल त्यागी के साथ दतिया पहुंचा था. दोनों दोस्तों दतिया के पीतांबरा पीठ में दर्शन के लिए पहुंचे थे. पीतांबरा पीठ में दर्शन के दौरान राहुल शर्मा मंदिर में ही चिल्लाने लगा. वह कहने लगा कि मेरा साथी मुझे तांत्रिका क्रिया से मारना चाहता है. मंदिर में मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. 

होटल से भागा साथी 
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई. पुलिस उसे पूछताछ के लिए चौकी लेकर जाने लगी तो वह इनकार करने लग गया. पुलिस किसी तरह उसे समझा बुझाकर अपने साथ थाने लेकर गई. वहीं कुछ देर बार राहुल ने अपने परिजनो को फोन कर दतिया बुला लिया. जब मामला बढ़ने लगा तो राहुल के साथ आया विशाल त्यागी होटल से चेक आउट करके भाग गया. पुलिस इस मामले में पूछताछ कर जांच में जुट गई है. 

पीओपी मूर्तियों पर लगा बैन
दतिया में पीओपी मूर्तियों पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है. न ही पीओपी की मूर्तियां बनेंगी और न ही बिक्री होगी. बुधवार को प्रशासनिक टीम ने पीओपी की प्रतिमाएं जब्त की. साथ ही इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों पर भी 5 हजार का जुर्माना लगाया है. कार्रवाई के बाद जिलेभर के मूर्ति कलाकारों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है. अब जिले में किसी भी हाल में POP की मूर्तियां नहीं बनने दी जाएंगी, अगर कोई कारीगर उल्लंघन करते हुए पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें-कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, छिंदवाड़ा में किसानों की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Datia की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

