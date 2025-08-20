जिसके साथ दर्शन करने पहुंचा, उसी पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, बोला-तंत्र-मंत्र से मारना चाहता है

MP News-मध्यप्रदेश के दतिया स्थित पीतांबरा पीठ में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अचानक मंदिर में चिल्लाने लग गया. युवक ने अपने साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए साथी पर तंत्र क्रिया कर हत्या की कोशिश करने के आरोप लगाए. युवक मंदिर में चिल्लाने लगा कि उसका दोस्त उसे तंत्र क्रिया से मारना चाहता है. यह सुनकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में सनसनी फैल गई. इस मामले के सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई है.

दोस्त के साथ आया था शख्स

जानकारी के अनुसार, भिंड़ निवासी राहुल शर्मा अपने दोस्त विशाल त्यागी के साथ दतिया पहुंचा था. दोनों दोस्तों दतिया के पीतांबरा पीठ में दर्शन के लिए पहुंचे थे. पीतांबरा पीठ में दर्शन के दौरान राहुल शर्मा मंदिर में ही चिल्लाने लगा. वह कहने लगा कि मेरा साथी मुझे तांत्रिका क्रिया से मारना चाहता है. मंदिर में मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

होटल से भागा साथी

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई. पुलिस उसे पूछताछ के लिए चौकी लेकर जाने लगी तो वह इनकार करने लग गया. पुलिस किसी तरह उसे समझा बुझाकर अपने साथ थाने लेकर गई. वहीं कुछ देर बार राहुल ने अपने परिजनो को फोन कर दतिया बुला लिया. जब मामला बढ़ने लगा तो राहुल के साथ आया विशाल त्यागी होटल से चेक आउट करके भाग गया. पुलिस इस मामले में पूछताछ कर जांच में जुट गई है.

पीओपी मूर्तियों पर लगा बैन

दतिया में पीओपी मूर्तियों पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है. न ही पीओपी की मूर्तियां बनेंगी और न ही बिक्री होगी. बुधवार को प्रशासनिक टीम ने पीओपी की प्रतिमाएं जब्त की. साथ ही इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों पर भी 5 हजार का जुर्माना लगाया है. कार्रवाई के बाद जिलेभर के मूर्ति कलाकारों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है. अब जिले में किसी भी हाल में POP की मूर्तियां नहीं बनने दी जाएंगी, अगर कोई कारीगर उल्लंघन करते हुए पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

