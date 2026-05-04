पीतांबरा पीठ की चेतावनी! लाल मिर्ची हवन का शास्त्रों में कोई विधान नहीं,डिजिटल हवन के नाम पर हो रही है लूट

Datia News: दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ के ट्रस्ट ने हाल ही में धर्म के नाम पर चल रही धोखाधड़ी की गतिविधियों का पर्दाफाश किया है. एक ट्रस्टी ने बताया कि 'लाल मिर्च हवन' के लिए शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि आजकल कुछ लोग पूजा-पाठ, मंत्र जाप, तपस्या और हवन करने की आड़ में ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं.

लाल मिर्ची हवन का शास्त्रों में कोई विधान नहीं

पीताम्बरा पीठ के एक ट्रस्टी ने बताया कि दतिया में विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबरें फैल रही हैं कि पीताम्बरा पीठ के नाम पर ऑनलाइन पैसे भेजकर मिर्ची हवन करवाया जा सकता है. यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है. उन्होंने मंदिर के नाम के अनधिकृत उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई. आचार्य मुड़िया ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी.

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धार्मिक वेशभूषा में ठग सक्रिय

मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक वेशभूषा का दुरुपयोग करके धर्म को एक व्यावसायिक उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाएंगी. पीठ के प्रबंधक महेश दुबे ने इस बात की पुष्टि की कि पीताम्बरा पीठ में केवल उन्हीं अनुष्ठानों को मान्य माना जाता है, जो सीधे तौर पर और वेदों तथा पुराणों के कड़े नियमों के अनुसार किए जाते हैं. डिजिटल या ऑनलाइन हवन की कोई वैधता नहीं है, और इनमें शामिल होने से भक्तों को आर्थिक और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है.

उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि श्रद्धालुओं को डिजिटल हवन से दूर रखा जाए. अन्यथा उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा और अनुष्ठान भी संपन्न नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा पीठ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष पहल करने पर भी जोर दिया गया.

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