MP में TET के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 18 सितंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म, जानिए डिटेल्स

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मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने TET परीक्षा के लिए आवेदन की समय-सीमा में बदलाव किया है और इसे आगे बढ़ा दिया है. पहले के शेड्यूल के अनुसार, फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर थी. अब इसे बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया है, जिससे 14 दिन का ज्यादा समय मिल गया है. मंडल का मानना है कि तारीख बढ़ने से उन शिक्षकों को मौका मिलेगा जो किसी कारण से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे.
1.5 लाख में से महज 2,500 आवेदन आए सामने
कर्मचारी चयन मंडल को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उम्मीद से बहुत कम आवेदन मिले थे. आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य थे, फिर भी समय-सीमा तक केवल 2,500 उम्मीदवारों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था. कम रिस्पॉन्स और इस संभावना को देखते हुए कि कई योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से चूक सकते हैं, आयोग ने आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया.
अब 18 सितंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म
आवेदन की आखिरी तारीख 18 सितंबर तक बढ़ाने से उन सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को काफी समय मिल जाएगा जो किसी भी कारण से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे. आयोग को उम्मीद है कि इस विस्तार के बाद आवेदकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी. उम्मीदवारों के पास अपने आवेदनों में सुधार करने के लिए 20 सितंबर तक का समय होगा. परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
TET पास करना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में कहा था कि 1998 से 2009 के बीच लगे सभी शिक्षकों को TET पास करना होगा. इसके बाद 21 अगस्त से 4 सितंबर तक फॉर्म भरवाए गए थे. लेकिन अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है.
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