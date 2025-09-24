राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुनाई देगी MP के बाघों की गूंज, प्लान हुआ तैयार

Tigers Translocation in MP: मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा बाघ है, जिससे एमपी को टाइगर स्टेट का गौरव भी हासिल है. ऐसे में मध्य प्रदेश के बाघों की डिमांड अब दूसरे राज्यों में भी हो रही है. बताया जा रहा है कि अब एमपी के बाघ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जंगलों की भी शोभा बढ़ाते नजर आएंगे. कुछ बाघों को एमपी से इन राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा. मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों को ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया के तहत राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्वों में भेजा जाएगा. जिसके लिए मध्य प्रदेश और इन राज्यों के बीच प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

टाइगरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन की तरफ से बताया कि यहां से भी दो बाघों को ट्रांसफर किया जाएगा. हालांकि उन्हें किस राज्य में भेजा जाएगा, यह फिलहाल तय नहीं हुआ है. लेकिन नेशनल पार्कों में ही बाघों को भेजा जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है. हालांकि बाघों को भेजने से पहले टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के हिसाब से पहले बाघों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह उस परिस्थिति में ढल सके, इसके अलावा प्रबंधन के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह बाघों की ट्रैकिंग सही से कर सके, जबकि बाघों की देखभाल करना भी इसमें शामिल रहेगा.

वहीं कुछ दिनों तक बाघों के साथ में पशु चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञ भी रहेंगे, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. वहीं बाघों के भोजन, पानी और उनकी जांच की व्यवस्थाएं भी होगी. क्योंकि बाघों को दूसरे राज्यों के जंगलों में ढलने में कुछ वक्त लगेगा. ऐसे में उनकी विशेष निगरानी होगी.

किस राज्य को मिलेंगे कितने बाघ

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 4 बाघ छत्तीसगढ़ में भेजे जाएंगे, जबकि राजस्थान और ओडिशा को 3-3 बाघ मिलेंगे, जिसमें नर-मादा की जोड़ियां रहेगी. कान्हा टाइगर रिजर्व में दो बाघों को ट्रांसलोकेशन के लिए तैयार रखने के निर्देश दे दिए हैं, जबकि पन्ना और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को भी जल्द निर्देश दिए जाएंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. दरअसल, बाघो की बढ़ती संख्या की वजह से कई जगहों पर आपसी संघर्ष भी बढ़ा है. मध्य प्रदेश में फिलहाल 785 बाघ हैं, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं, यही वजह है कि एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है.

