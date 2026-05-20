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जबलपुर से दिल्ली के बीच एक्सट्रा ट्रेन चलाने की मांग, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया सुझाव

Jabalpur to Delhi Train: जबलपुर से दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग की गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यह मांग की गई है. जिस पर उन्होंने आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 20, 2026, 12:30 PM IST
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जबलपुर से दिल्ली के बीच अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग
जबलपुर से दिल्ली के बीच अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग

Delhi to Jabalpur Train: दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानि केट के सदस्यों से मुलाकात की थी. इस बैठक में देशभर से जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे. जिसमें रेल सेवाओं के साथ-साथ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है. इस बैठक में एमपी की प्रतिनिधि सीमा सिंह चौहान ने जबलपुर से दिल्ली के बीच अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने एमपी के व्यापार व रेल सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया है. जिस पर रेल मंत्री ने भी आश्वासन की बात कही है. पहले भी यह मांग कई बार उठ चुकी है. 

जबलपुर से दिल्ली के बीच ट्रेन चलाने की मांग 

मध्य प्रदेश से नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय महिला संगठन की सीमा सिंह चौहान ने जबलपुर से जुड़े रेल और व्यापारिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. मुख्य फोकस जबलपुर और दिल्ली के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग रही. सीमा सिंह चौहान ने रेल मंत्री को बताया कि वर्तमान में दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद देर शाम या रात के समय सीधी ट्रेन सुविधा सीमित होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने मांग की कि जबलपुर-दिल्ली रूट पर एक नई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू की जाए, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिले. 

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रेल मंत्रियों ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सीमा सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का बड़ा व्यापारिक केंद्र है और यहां से बड़ी संख्या में व्यापारी रोजाना दिल्ली आते-जाते हैं. ऐसे में बेहतर रेल कनेक्टिविटी न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती देगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. सीमा सिंह चौहान ने कहा कि यदि जबलपुर-दिल्ली के बीच नई स्पेशल ट्रेन शुरू होती है तो इससे पूरे महाकौशल क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. 

जबलपुर दिल्ली के बीच फिलहाल इतनी ट्रेनें

फिलहाल दिल्ली और जबलपुर के बीच कई प्रमुख ट्रेनें संचालित होती हैं. जिनमें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस प्रमुख हैं. राजधानी मार्ग से जुड़ी कुछ सेवाएं और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं. हालांकि अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग की समस्या बनी रहती है, खासकर त्योहारों, छुट्टियों और व्यस्त सीजन में यह परेशानी सबसे ज्यादा दिखती है. देर शाम प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण यात्रियों को या तो लंबा इंतजार करना पड़ता है या दूसरे शहरों के जरिए सफर करना पड़ता है. व्यापारिक संगठनों का मानना है कि अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू होने से इस रूट पर दबाव कम होगा और यात्रियों को राहत मिलेगी. 

ये भी पढे़ंः MP के अनोखे चोर: चोरी के बाद 112 पर कॉल कर खुद बुलाते थे पुलिस, कैसे खुली पोल 

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