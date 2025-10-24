Advertisement
देवर ने भाभी-भैया से मांगी थी हिस्सेदारी, मना करने पर कर दिया कांड, इलाके में फैली दहशत

Jabalpur Murder Case: जबलपुर के घमापुर इलाके में प्रॉपर्टी के विवाद ने खूनी घटना का रूप ले लिया, जब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:27 PM IST
भाभी-भैया के साथ कांड!
भाभी-भैया के साथ कांड!

Jabalpur Bhabhi Murder: जबलपुर के घमापुर इलाके में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी को लेकर भाई-भाभी के बीच विवाद ने दिल दहला दिया. बल्दी कोरी इलाके के रहने वाले बबलू चौधरी ने अपने बड़े भाई संजय चौधरी और भाभी बबीता चौधरी से जमीन और घर में हिस्सेदारी की मांग की थी. जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो गुस्से में बबलू ने चाकू उठाया और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. यह हमला इतना तेज और अचानक था कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए.

हमले में गंभीर रूप से घायल हुए संजय और बबीता को तुरंत जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों ने दम तोड़ दिया. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में खौफ और तनाव पैदा कर दिया है. लोग इस वारदात की चर्चा कर रहे हैं और परिवार में मातम का माहौल है. स्थानीय लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आरोपी की तलाश जारी
घमापुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बबलू चौधरी की तुरंत तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के इलाकों में गहन जांच कर रही है, गवाहों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः कुलदीप, जबलपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जबलपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

