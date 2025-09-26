घर में घुसकर 4.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से किए 2 टुकड़े; बचाने आई मां पर किया हमला

Dhar News-धार में साढ़े चार साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. आरोपी ने मासूम के धार हथियार से दो टुकड़े कर दिए. आरोपी ने घर में घुसकर और धारदार हथियार से बच्चे पर ताबड़ेतोड़ वार किए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
MP Crime News-मध्यप्रदेश के धार में घर में घुसकर साढ़े 4 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी है. आरोपी ने धारदार हथियार से मासूमों के दो टुकड़े कर दिए. जब बच्चे की मां उसने बचाने के लिए आई तो मां पर भी हमला कर दिया. आरोपी की पहचान हो गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल इस वारदात की वजह का पता नहीं चल पाया है. मामला कुक्षी थाना इलाके के आली गांव में सुबह करीब 10:30 बजे का है. धूलबहेड़ी मोहल्ले में बच्चा अपनी मां के साथ घर में था. आरोपी बाइक से वहां पहुंचा और घर में घुसकर हत्या कर दी.
मां घर के अंदर थी
पुलिस के अनुसार, कुक्षी से करीब 7 किलोमीटर दूर आली गांव में कालू सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं. शुक्रवार को सुबह वे अपने खेत पर गए हुए थे. घर में पत्नी सोना बाई और साढ़े चार साल का बेटा विकास था. बेटा विकास घर के आंगन में खेल रहा था और मां काम कर रही थी. इसी दौरान बाइक सवार महेश वहां पहुंचा.
बच्चे के किए दो टुकड़े
आरोपी ने घर पहुंचकर बच्चे के सिर और हाथ पर वार कर दिया. उसने विकास का सिर, धड़ से अलग हो गया. सोना बाई बचाने आई, तो महेश ने उसके कंधे और हाथ में हमला कर दिया. शोर सुनकर गांव के लोग दौड़े. इतने में महेश भाग निकला. घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाइक भी जब्त कर ली है.
सुबह से गांव में घूम रहा था
सोना बाई ने बताया कि आरोपी सुबह से बाइक लेकर गांव में घूम रहा था. वह घर में कब घुस गया, पता नहीं चला. कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि आरोपी ने बच्चे की गर्दन पर वार किया था. एफएसएल टीम भी साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंची है. आरोपी को कस्टडी में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
