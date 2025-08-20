Dhar News: दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा...

Dhar Accident: धार जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां दादी की मौत और दाह संस्कार के बाद उनके पोते उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए नर्मदा नदी में अस्थि विसर्जित करने आए. नर्मदा नदी में अस्थि विसर्जन के दौरान दादी के तो पोते (सगे भाई) गहरे पानी में चले गए. जिसके चलते उनकी मौत हो गई. यह घटना आज सुबह डही थाना क्षेत्र की है. इस हादसे में दो सगे भाई बड़ा 19 वर्ष और छोटा 13 वर्ष का शिकार हुआ है. दादी की मौत के बाद दो पोतों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, धार जिले के डही थाना क्षेत्र के कातरखेड़ा नर्मदा घाट पर यह दर्दनाक हादसा हुआ. डही के धरम राय रोड निवासी सस्तिया परिवार अपनी दादी की अस्थियां विसर्जित करने घाट पहुंचा था. इसी दौरान 13 वर्षीय आकाश पिता मुकेश सस्तिया नहाते हुए गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए 19 वर्षीय बड़ा भाई हिमेश भी नदी में कूद गया. लेकिन वह भी गहरे पानी में फंसकर डूब गया.

दादा ने की बचाने की कोशिश

दोनों को डूबते देख दादा कालू सिंह ने भी बचाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए. इसके बाद परिजनों ने मशक्कत कर दोनों भाइयों के शव बाहर निकाले और डही के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बीएमओ डही विजय अहिरवाल ने बताया कि दोनों भाइयों को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. शव का पोस्टमार्टम कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है.

पिता होमगार्ड की करते हैं नौकरी

इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है. मृतक भाई अलीराजपुर में अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थेय पिता मुकेश सस्तिया होमगार्ड में पदस्थ हैं और फिलहाल इंदौर में ट्रेनिंग पर हैं. घटना की सूचना मिलते ही वह भी डही के लिए रवाना हो गए. दादी के अस्थि विसर्जन के दौरान दो बेटों की दर्दनाक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर के चिराग बुझ जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रिपोर्ट- कमल सोलंकी, जी मीडिया धार

