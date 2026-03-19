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इंजीनियर ने खुद को उतारा मौत के घाट, चाकू से कलाई और गला रेता, प्राइवेट पार्ट को भी पहुंचाया नुकसान

Dhar News-धार में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद ने कलाई और गर्दन पर चाकू से हमला कर खुदकुशी कर ली. युवक का शव खून से लथपथ नग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला. मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:51 PM IST
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इंजीनियर ने खुद को उतारा मौत के घाट, चाकू से कलाई और गला रेता, प्राइवेट पार्ट को भी पहुंचाया नुकसान

Young Man Slits Himself-मध्यप्रदेश के धार में स्थित आनंद चौपाटी क्षेत्र में आज सुबह करीब 5:30 बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का खून से लथपथ शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला.सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मृतक की पहचान कुनाल जोशी (35) पिता सूर्य नारायण जोशी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुनाल जोशी पेशे से सॉफ्टेवेयर इंजीनियर है, लेकिन पिता के लकवाग्रस्त होने के बाद से वह पर रह रहा था. 

चाकू से खुद पर किया हमला
घटनास्थल पर शव के आसपास भारी मात्रा में खून फैला हुआ था और पास में एक चाकू भी बरामद हुआ है. घटना ने उस समय और भी चौंकाने वाला मोड़ ले लिया, जब सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज में युवक खुद पर चाकू से हमला करता हुआ दिखाई दिया. मृतक कुनाल ने अपनी कलाई काली और गर्दन पर एक के बाद एक चाकू से हमला किया. सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा गया कि युवक ने खुद ही अपने निजी अंग को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया.

पिता के बीमार होने पर छोड़ी नौकरी
जानकारी के अनुसार, कुनाल जोशी पहले इंदौर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. दो साल पहले उसके पिता को पैरालिसिस हो गया था, जिससे वह बेड पर रहते हैं. पिता की देखभाल के लिए उसने दो साल पहले जॉब छोड़ दी थी और धार में रहने लगा था. कुनाल के परिवार में तीन सदस्य थे पिता और छोटा भाई. उसका छोटा भाई इंदौर में रहता है. इस भयावह घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. कुनाल ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. 

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पुलिस मामले की जांच में जुटी
कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच की है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में युवक ने इतना खौफनाक कदम उठाया. CSP सुजावल जग्गा ने जानकारी देते हुए बताया सुबह जानकारी मिली की एक युवक का शव खून से लथपथ नग्न अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए. सीसीटीवी फुटेज में एक युवक खुद तो चाकू से मारते हुए दिखाई दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्मघाती प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस मानसिक स्थिति, पारिवारिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है.

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