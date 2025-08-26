तंत्र-मंत्र का खौफनाक खेल, मुक्तिधाम से मृतक की खोपड़ी निकाल कर की तांत्रिक क्रिया, भड़क उठा परिवार

MP News-मध्यप्रदेश के धार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र की सनसनीखेज घटना ने शहर के लोगों को चौंका दिया है. जिले के बदनावर में स्थित नागेश्वर मुक्तिधाम में मृतक की खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया किए जाने की घटना सामने आई है. बेटे की अस्थियां लेने पहुंचा परिवार मुक्तिधाम का दृश्य देखकर हैरान रह गया. वहां खोपड़ी के साथ कुछ संदिग्ध चीजें भी रखी हुईं थी जिनका इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है. परिवार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सड़क हादसे में हुई थी मौत

जानकारी के अनुसार, शनिवार को नगर के पूर्व पार्षद प्रकाश निनामा के बेटे रवि निनामा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. बेटे की मौत के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नागेश्वर मुक्तिधाम में किया था. अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग वापस लौट गए. अगले दिन रविवार को बेटे की अस्थियां लेने परिवार के सदस्य मुक्तिधाम पहुंचे.

खोपड़ी निकालकर तांत्रिक क्रिया

रविवार को जब परिवारजन बेटे की अस्थियां लेने के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां का नजारा देख दंग रह गए. मुक्तिधाम में दाह स्थल पर मृतक की खोपड़ी अलग रखी थी. साथ ही खोपड़ी के पास दो गिलासों में शराब, पांच कटे हुए नींबू थे उनपर सिंदूर लगा हुआ था. साथ ही चावल, चिरौंजी और अन्य हड्डियां रखी हुई थीं. परिवार का आरोप है कि खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया की गई है.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

परिजनों को आरोप है कि किसी ने तंत्र-मत्र के लिए ये अंधविश्वासी कृत्य किया है. घटना से आक्रोशित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें-अंतिम संस्कार के बाद तंत्र-मंत्र! सिंदूर, अंडे और शराब की बोतल से फैली सनसनी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Dhar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!