अब बिना CUET परीक्षा देने वालों को भी मिलेगा सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, शुरू होने जा रही काउंसलिंग
अब बिना CUET परीक्षा देने वालों को भी मिलेगा सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, शुरू होने जा रही काउंसलिंग

Sagar University News: अगर आप सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का सपना देख रहे हैं तदो यह आपके लिए बढ़िया मौका है. बता दें कि सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब चौथे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने जा रही है. इसमें आप बिना CUET पास किए भी एडमिशन ले सकते हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:43 AM IST
अब बिना CUET परीक्षा देने वालों को भी मिलेगा सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, शुरू होने जा रही काउंसलिंग

Admission to Sagar University without CUET: मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने CUET ( Common University Entrance Test) नहीं दिया है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा चौथी राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है. सबकसे खास बात यह बै कि इस काउंसलिंग में वो छात्र भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने CUET परीक्षा नहीं दी है.

सागर यूनिवर्सिटी में 19 सब्जेक्ट यूजी के और 40 सब्जेक्ट पीजी के हैं. इसमें जिन जिन सब्जेक्टों में सीटें खाली हैं, वहां एडमिशन की प्रकिया चल रही है. अगर आपने CUET परीक्षा नहीं दिया तो भी एडमिशन ले सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले  रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन विद्यार्थी 15 अगस्त की रात 11:59 तक कर सकते हैं. इसके बाद वे सीधे काउंसलिंग में जाकर एडमिशन ले सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक, सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तीन चरणों की सीयूईटी आधारित काउंसलिंग हो चुकी है. वहीं अब चौथे चरण की प्रकिया शुरू होने जा रही है. जिन जिन विभागों में सीटें बची हुई हैं, वहां पर इच्छुक छात्र एडमिशन ले सकते हैं. इसमें वो छात्र भी रजिस्ट्रेशन करवाकर एडमशिन ले सकते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है या फिर सीईयूटी एग्जाम देने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए.

गौरतलब है कि सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है.  इसकी स्थापना जुलाई 1946 में की गई थी.  इसे साल 2009 में विश्विद्यालय का दर्जा मिला था. सागर विश्विद्यालय का  कैंपस 1300 एकड़ की जगह में फैला हुआ है. यहां देश के अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ाई के करने के लिए आते हैं. 

सोर्स- news 18

