4 बच्चों को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से कर दी ऐसी मांग, देशभर में मच गया बवाल, जानिए बाबा बागेश्वर का पूरा बयान

Bageshwar Baba statement: अपने बयानों को लेकप अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्यप्रदेश के मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए.भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने लोगों से चार बच्चे पैदा करने की अपील की और कहा कि उनमें से एक बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के लिए समर्पित कर दें.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना भी की. अपने संबोधन में उन्होंने दोहराया कि परिवार में चार बच्चे होने चाहिए और उनमें से एक को संघ को समर्पित करना चाहिए. उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई.

कार्यक्रम में मोहन भागवत भी थे उपस्थित

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी उपस्थित थे. उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कई साधु-संत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. ऐसे मंच से दिया गया यह विवादास्पद बयान अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है.

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शिवाजी महाराज को लेकर कही ये बात

इसके साथ ही अपने संबोधन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते-लड़ते थक गए थे. उनके अनुसार वे समर्थ रामदास स्वामी के पास गए और उनसे कहा कि अब वे और युद्ध नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपना राज-पाट और सत्ता त्याग देना चाहते हैं. इसके जवाब में समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि एक शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का पालन करे. इसलिए उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे स्वयं ही सत्ता का संचालन करते रहें.

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