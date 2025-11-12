दिल्ली ब्लास्ट पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले- ये विदेशी ताकतों की साजिश...बढ़ाई गई धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा

Baba Bageshwar News: दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विदेशी ताकतों की भारत को तोड़ने की गहरी साजिश का परिणाम बताया है. उन्होंने आगरा चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में सनातन पदयात्रा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि कुछ तत्व जानबूझकर देश की एकता और शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं. शास्त्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, वे असली देशद्रोही हैं और देश की ताकत इसकी एकता में निहित है.

दिल्ली ब्लास्ट पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान

दरअसल, दिल्ली ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया है. इस बीच बागेश्वर धाम सरकार के धीरेंद्र शास्त्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत को तोड़ने की विदेशी ताकतों की साजिश है. भारत की ताकत उसकी एकता और शांति में निहित है, और ऐसे समय में सभी नागरिकों को एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने हिंसा और आतंकवाद को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया.

फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर क्या कहा

वहीं फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटकों के बारे में उन्होंने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने की साज़िश रचने वाले ही असली गद्दार हैं. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी एकता में निहित है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित में सजग रहना होगा. उन्होंने सभी से शांति, सद्भाव और देशभक्ति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया.

बढ़ाई गई धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा

बता दें कि इस घटना के बाद बागेश्वर धाम के सनातन एकता यात्रा पर निकले पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस कंपनियों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी गई है. अब धीरेंद्र शास्त्री के आसपास कड़ी पुलिस सुरक्षा रहेगी, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनके आस-पास न जा सके. दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरियाणा में जारी हाई अलर्ट को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है. अब धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा में दो अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गईं. पलवल पुलिस पूरे जिले में हाई अलर्ट पर है.