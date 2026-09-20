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'आपका नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है...', ATS की वर्दी में फोटो भेजकर डराया, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और ऐंठे लाखों रुपये

Ratlam News: रतलाम में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक व्यापारी को ठग लिया. ठगों ने ATS अधिकारी बनकर पीड़ित को डराया-धमकाया और वर्दी में अपनी फोटो भेजी. इस दबाव में आकर उन्होंने पीड़ित से अलग-अलग अकाउंट्स में लगभग ₹55 लाख ट्रांसफर करवा लिए.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 20, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:03 PM IST
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