'आपका नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है...', ATS की वर्दी में फोटो भेजकर डराया, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और ऐंठे लाखों रुपये

कुवैत से लौटे व्यापारी को किया डिजिटल अरेस्ट

दरअसल, यह मामला रतलाम के मानक चौक पुलिस स्टेशन इलाके की अमृत सागर कॉलोनी में रहने वाले आशिक हुसैन का है. पीड़ित कुवैत में अपना कारोबार करता था और कुछ महीने पहले ही रतलाम लौटा था. इसी दौरान, शातिर डिजिटल अपराधियों ने चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लिया. साइबर ठगों ने आशिक हुसैन को 16 से 18 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. आरोपियों ने ATS अधिकारी बनकर उसे डराने और धोखा देने के लिए अपनी वर्दी वाली तस्वीरें भी भेजीं. इसके अलावा उन्होंने यह कहकर उसे धमकाया कि उसका फोन नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है और आरोप लगाया कि उसके अकाउंट का इस्तेमाल आतंकवादियों को फ़ंड देने के लिए किया गया है.