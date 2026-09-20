'आपका नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है...', ATS की वर्दी में फोटो भेजकर डराया, 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और ऐंठे लाखों रुपये

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मध्य प्रदेश के रतलाम में डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने एक व्यापारी से करीब ₹55 लाख ठग लिए. ठगों ने पैसे ऐंठने के लिए पीड़ित को 16 से 18 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. खुद को ATS अधिकारी बताकर और वर्दी में अपनी तस्वीरें भेजकर, उन्होंने पीड़ित को डराया-धमकाया. उन्होंने झूठे दावे किए कि उसका फोन नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है और उसका बैंक अकाउंट टेरर फंडिंग में शामिल है. डरकर पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिए. पुलिस में शिकायत के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और ठगों के अकाउंट में मौजूद करीब ₹15 लाख फ्रीज कर दिए.
कुवैत से लौटे व्यापारी को किया डिजिटल अरेस्ट
दरअसल, यह मामला रतलाम के मानक चौक पुलिस स्टेशन इलाके की अमृत सागर कॉलोनी में रहने वाले आशिक हुसैन का है. पीड़ित कुवैत में अपना कारोबार करता था और कुछ महीने पहले ही रतलाम लौटा था. इसी दौरान, शातिर डिजिटल अपराधियों ने चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लिया. साइबर ठगों ने आशिक हुसैन को 16 से 18 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. आरोपियों ने ATS अधिकारी बनकर उसे डराने और धोखा देने के लिए अपनी वर्दी वाली तस्वीरें भी भेजीं. इसके अलावा उन्होंने यह कहकर उसे धमकाया कि उसका फोन नंबर पाकिस्तान से जुड़ा है और आरोप लगाया कि उसके अकाउंट का इस्तेमाल आतंकवादियों को फ़ंड देने के लिए किया गया है.
डिजिटल अरेस्ट रखा और ऐंठे लाखों रुपये
साइबर ठगों ने पीड़ित आशिक को लगातार बातचीत में उलझाए रखा और उसके डर का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक आरोप लगाए कि उसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से संबंध हैं. इस तरह उन्होंने उसे अलग-अलग खातों में कुल ₹55 लाख ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया. बाद में आशिक ने रतलाम पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और उसकी शिकायत पर लगभग ₹15 लाख फ़्रीज कर दिए गए हैं. पुलिस लोगों से अपील करती है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि साइबर अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है और ऐसे फोन कॉल्स से सावधान रहें.
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