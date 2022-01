PM मोदी को लेकर दिग्विजय सिंह ने किया विवादित ट्वीट, हिटलर का जिक्र कर कही बड़ी बात

आकाश द्विवेदी/भोपालः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, जिसे लेकर हंगामा हो सकता है. दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है और लिखा है कि भारत के लिए सबसे खतरनाक जहर, नफरत का जहर है.

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में क्या लिखा?

दिग्विजय सिंह ने एक यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि "भारत के लिए सबसे खतरनाक जहर नफरत का जहर है. जिसे हर फासीवादी डिक्टेटर, सत्ता पाने के लिए व सत्ता कायम रखने के लिए फैलाता है." एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि "इसी नफरत के जहर ने जर्मनी को बर्बाद किया और यही अब भारत को बर्बाद कर रहा है. जागो युवा जागो. नफरत नहीं सद्भाव ही भारत को विश्व गुरू बनाएगा. यही स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था."

दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कर डाली और हैशटैग लिखा "मोदी-हिटलर भाई भाई."

RSS Modi combine and their Acolytes are destroying an entire generation of Young Indians by propagating the Ideology of Hatred and Violence in a country with such Diversity. #WeAreIndiansFirst #ModiHitlerBhaiBhai https://t.co/rrEp7Zsu0s

