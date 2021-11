PM Modi के आर्मी ड्रेस पहनने पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कही बड़ी बात

भोपालः मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर हमलावर रहते हैं. अब अपने ताजा ट्वीट में एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को निशाने पर ले लिया है. दिवाली के दिन पीएम मोदी नौशेरा गए थे और वहां उन्होंने सेना के जवानों (Indian Army) के साथ दिवाली मनाई थी. इस दौरान उन्हें सेना की वर्दी (Army Uniform) पहने देखा गया था. इस पर दिग्विजय सिंह ने कड़ा एतराज जताया है.

क्या बोले दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh)

दिग्विजिय सिंह ने पीएम मोदी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि "क्या कोई आम नागरिक, एक गैर सैन्य व्यक्ति सेना की यूनिफॉर्म पहन सकता है? क्या जनरल रावत या रक्षा मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण देंगे." दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें पीएम ने नौशेरा में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले डिफेंस का सामान आने में सालों लग जाते थे. हालांकि अब भारत में ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं.

Hitler was a Corporal in World War 1 and declared himself as Commander in Chief of German Army. If Modi ji gets another Term in Parliament I won’t be surprised if he changes the Constitution and declares himself as Permanent Head of State! https://t.co/CdpYsdkb3y

— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 6, 2021