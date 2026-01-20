ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं; जांच पर उठे गंभीर सवाल

Ratlam Drug Factory Raid: रतलाम ज़िले के चिकलाना गांव में MD ड्रग फैक्ट्री पर छापे के बाद जांच तेज़ हो गई है. 16 आरोपियों की गिरफ्तारी और करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद होने के बावजूद, पुलिस के केस संभालने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. घटनास्थल पर CCTV कैमरे होने के बावजूद DVR (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) को तीन दिनों तक ज़ब्त नहीं किया गया, यह बात संदिग्ध है. गांव वालों के मुताबिक इलाके में पुलिस और पत्रकारों का आना-जाना लगा रहता था. ऐसे में DVR का जब्त न करना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका पैदा करता है.

प्रभावशाली लोगों के नाम आए सामने

तलाशी के दौरान मौके से पुलिस की वर्दी और कई पहचान पत्र बरामद हुए हैं, जिनकी अभी जांच की जा रही है. माफिया द्वारा फैलाए गए आतंक को खत्म करने के लिए, प्रशासन ने गांव में सात दिन का कैंप लगाया है, जहां महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि गांव की महिलाएं बिना किसी डर के दिलावर के खिलाफ गवाही दे सकें. वहीं एसपी अमिताभ कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस अब सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

जांच पर उठे गंभीर सवाल

लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रग्स के अड्डे से DVR (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) अभी तक ज़ब्त क्यों नहीं किया गया, जबकि वहां हर कोने में CCTV कैमरे लगे थे. DVR फुटेज से इस नेटवर्क में शामिल कई और अपराधियों, उनके कनेक्शन और उनकी हरकतों का पता चल सकता था. तीन दिन बाद भी पुलिस का DVR बरामद न कर पाना जांच की दिशा पर सवाल खड़े करता है. गांव वालों का दावा है कि इस ड्रग्स के अड्डे पर संदिग्ध बाहरी लोगों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी और कुछ पत्रकार भी अक्सर आते-जाते देखे गए थे. ऐसे में इस केस में पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है. क्योंकि DVR फुटेज से इनमें से कई लोगों का पर्दाफाश हो सकता था.

