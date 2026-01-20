Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3079990
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं; जांच पर उठे गंभीर सवाल

Ratlam News: चिकलना गांव में MD ड्रग माफिया दिलावर खान की फैक्ट्री पर बड़ी रेड के बाद, नए खुलासे होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. करोड़ों रुपये की MD ड्रग्स, हथियार और बैन चीज़ें ज़ब्त की गई हैं और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं; जांच पर उठे गंभीर सवाल

Ratlam Drug Factory Raid: रतलाम ज़िले के चिकलाना गांव में MD ड्रग फैक्ट्री पर छापे के बाद जांच तेज़ हो गई है. 16 आरोपियों की गिरफ्तारी और करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद होने के बावजूद, पुलिस के केस संभालने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. घटनास्थल पर CCTV कैमरे होने के बावजूद DVR (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) को तीन दिनों तक ज़ब्त नहीं किया गया, यह बात संदिग्ध है.  गांव वालों के मुताबिक इलाके में पुलिस और पत्रकारों का आना-जाना लगा रहता था. ऐसे में  DVR का जब्त न करना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका पैदा करता है. 

प्रभावशाली लोगों के नाम आए सामने
तलाशी के दौरान मौके से पुलिस की वर्दी और कई पहचान पत्र बरामद हुए हैं, जिनकी अभी जांच की जा रही है. माफिया द्वारा फैलाए गए आतंक को खत्म करने के लिए, प्रशासन ने गांव में सात दिन का कैंप लगाया है, जहां महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि गांव की महिलाएं बिना किसी डर के दिलावर के खिलाफ गवाही दे सकें. वहीं एसपी अमिताभ कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस अब सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

जांच पर उठे गंभीर सवाल 
लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रग्स के अड्डे से DVR (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) अभी तक ज़ब्त क्यों नहीं किया गया, जबकि वहां हर कोने में CCTV कैमरे लगे थे. DVR फुटेज से इस नेटवर्क में शामिल कई और अपराधियों, उनके कनेक्शन और उनकी हरकतों का पता चल सकता था. तीन दिन बाद भी पुलिस का DVR बरामद न कर पाना जांच की दिशा पर सवाल खड़े करता है. गांव वालों का दावा है कि इस ड्रग्स के अड्डे पर संदिग्ध बाहरी लोगों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी और कुछ पत्रकार भी अक्सर आते-जाते देखे गए थे. ऐसे में इस केस में पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है.  क्योंकि DVR फुटेज से इनमें से कई लोगों का पर्दाफाश हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ratlam newsmp news

Trending news

ratlam news
ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं
dindori news
डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी
maihar news
मैहर में फिर हैवानियत! 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे 3 दरिंदे
mp news
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? एमपी में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा
mp news
कूचबिहार ट्रॉफी में एमपी का 'जलवा', अंडर-19 टीम ने पहली बार जीता खिताब
chhattisgarh news
जल्द नक्सल मुक्त होगा यह जिला! 6 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर
mp news
महंगाई की मार...सिर्फ ₹5000 पगार! एमपी में कर्मचारियों का DPI का किया घेराव
chhattisgarh news
प्री-वेडिंग शूट पर प्रतिबंध! छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने लिया बड़ा फैसला, जानिए वजह
mp news
उज्जैन में 838 बसों बड़ी कार्रवाई, नियम नहीं मानने पर बीमा-फिटनेस-परमिट होंगे लॉक
mp news
एमपी में शिक्षकों का अनोखा विरोध, भोपाल में हवन कर सीएम से लगाई गुहार, कर दी ये मांग