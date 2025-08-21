 कलेक्टर के आदेश पर मंत्रालय ने लगाई रोक, 438 शिक्षकों और 139 अधीक्षकों के तबादले रद्द
कलेक्टर के आदेश पर मंत्रालय ने लगाई रोक, 438 शिक्षकों और 139 अधीक्षकों के तबादले रद्द

Dindori News-डिंडोरी में कलेक्टर नेहा मारव्या की ओर से जारी किए शिक्षकों और हॉस्टल अधीक्षकों के तबादले के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं. बीजेपी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय ने सभी तबादलों को निरस्त कर दिया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:03 PM IST
MP News-डिंडोरी में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित स्कूलों और हॉस्टल में पदस्थ कर्मचारियों के मनमाने ढंग से किए गए तबादलों को मध्यप्रदश शासन ने निरस्त कर दिया है. यह तबादले कलेक्टर नेहा मारव्या द्वारा किए गए थे. शहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने गुरुवार को प्रेस कॉफ्रेंस कर यह जानकारी दी है. उप सचिव मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी आदेश में जिले में किए गए 438 शिक्षकों के मनमानी पूर्वक युक्तयुक्तकरण को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है.

एक महीने से हो रहा था विरोध
पिछले एक महीने से मनमाने तबादले का विरोध जिले भर में जारी था. लगभग 200 शिक्षकों ने इन तबादलों के चलते हाईकोर्ट से स्थगन भी मिल चुका था. लगातार निर्देश मिलने के बाद भी जिला प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं था. अब कलेक्टर की तरफ से किए गए तबादले के आदेश को निरस्त किया गया है. 

विधायक ने नियम खिलाफ बताया
विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक को जबरन सहायक आयुक्त का चार्ज दिलवाया. तत्कालीन सहायक आयुक्त को कार्यालय में एंट्री नहीं करने दिया गया. इसके बाद युक्तिकरण के नाम पर नियम के खिलाफ तरीके से तबादले के आदेश जारी करवाए गए. 

शिक्षकों के तबादले निरस्त
जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय ने 17 जून को तीन प्राचार्यों और 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले रद्द कर दिए. फिर 3 जुलाई को 438 शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए. 11 जुलाई को 139 हॉस्टल अधीक्षकों के ट्रांसफर आदेश को भी रद्द कर दिया गया. इसकी जांच में सामने आया कि 47 प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक दर्शाकर उनके तबादले कर दिए गए. लेकिन नियमों के अनुसार हॉस्टल अधीक्षक का प्रभार केवल माध्यमिक शिक्षकों को ही दिया जा सकता है. आदेश निरस्त होने से जिला प्रशासन की प्रदेश स्तर पर बड़ी किरकिरी हुई है.

