कलेक्टर के आदेश पर मंत्रालय ने लगाई रोक, 438 शिक्षकों और 139 अधीक्षकों के तबादले रद्द

MP News-डिंडोरी में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित स्कूलों और हॉस्टल में पदस्थ कर्मचारियों के मनमाने ढंग से किए गए तबादलों को मध्यप्रदश शासन ने निरस्त कर दिया है. यह तबादले कलेक्टर नेहा मारव्या द्वारा किए गए थे. शहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने गुरुवार को प्रेस कॉफ्रेंस कर यह जानकारी दी है. उप सचिव मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी आदेश में जिले में किए गए 438 शिक्षकों के मनमानी पूर्वक युक्तयुक्तकरण को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है.

एक महीने से हो रहा था विरोध

पिछले एक महीने से मनमाने तबादले का विरोध जिले भर में जारी था. लगभग 200 शिक्षकों ने इन तबादलों के चलते हाईकोर्ट से स्थगन भी मिल चुका था. लगातार निर्देश मिलने के बाद भी जिला प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं था. अब कलेक्टर की तरफ से किए गए तबादले के आदेश को निरस्त किया गया है.

विधायक ने नियम खिलाफ बताया

विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक को जबरन सहायक आयुक्त का चार्ज दिलवाया. तत्कालीन सहायक आयुक्त को कार्यालय में एंट्री नहीं करने दिया गया. इसके बाद युक्तिकरण के नाम पर नियम के खिलाफ तरीके से तबादले के आदेश जारी करवाए गए.

शिक्षकों के तबादले निरस्त

जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय ने 17 जून को तीन प्राचार्यों और 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले रद्द कर दिए. फिर 3 जुलाई को 438 शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए. 11 जुलाई को 139 हॉस्टल अधीक्षकों के ट्रांसफर आदेश को भी रद्द कर दिया गया. इसकी जांच में सामने आया कि 47 प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक दर्शाकर उनके तबादले कर दिए गए. लेकिन नियमों के अनुसार हॉस्टल अधीक्षक का प्रभार केवल माध्यमिक शिक्षकों को ही दिया जा सकता है. आदेश निरस्त होने से जिला प्रशासन की प्रदेश स्तर पर बड़ी किरकिरी हुई है.

यह भी पढ़ें-सतना में बड़ा घोटाला! 1.35 टन खाद स्टॉक दर्ज, लेकिन गोदाम में नहीं मिली यूरिया की एक बोरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Dindori की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!