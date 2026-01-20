Advertisement
दावोस में AI प्रोटीन नवाचार पर MP की बड़ी पहल, शिरू कंपनी ने दिखाई कृषि में रूचि

World Economic Forum 2026: दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह के साथ चर्चा के दौरान शिरू की सीईओ ने मध्यप्रदेश की सुदृढ़ कृषि व्यवस्था पर गहरी रुचि व्यक्त की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:30 PM IST
World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकोनामिक फोरम-2026 के दौरान दावोस में मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने एआई आधारित प्रोटीन नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी शिरू (Shiru) की सीईओ एवं संस्थापक डॉ. जैस्मिन ह्यूम के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. चर्चा में उन्नत प्रोटीन नवाचार, कृषि-आधारित इनपुट्स और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.

बैठक में शिरू के एआई-संचालित प्रोटीन खोज एवं डिजाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, सीधे उपयोग योग्य प्रोटीन अवयव विकसित किए जाते हैं. कंपनी ने बताया कि उसके पोर्टफोलियो में लगभग 77 प्रतिशत प्राकृतिक प्रोटीन शामिल हैं. उसके पास तकनीक लाइसेंसिंग और वैश्विक स्तर पर विस्तार योग्य, पूंजी-कुशल उत्पादन मॉडल की मजबूत क्षमता भी है.

शिरू की सीईओ ने मुख्य रूप से खाद्य क्षेत्र में इन नवाचारों के उपयोग की जानकारी साझा की. साथ ही सौंदर्य प्रसाधन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी इनके संभावित उपयोग पर प्रकाश डाला. बैठक में कंपनी के वैश्विक व्यावसायिक नेटवर्क और साझेदारी-आधारित मॉडल पर भी चर्चा हुई, जिसमें यूरोपीय संघ, कनाडा, लैटिन अमेरिका, एशिया (थाईलैंड सहित) और भारत जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं.

शिरू ने दिखाई कृषि क्षेत्र में रूचि 

चर्चा के दौरान शिरू की सीईओ ने मध्यप्रदेश की सुदृढ़ कृषि व्यवस्था पर गहरी रुचि व्यक्त की. चर्चा में विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग, फसल-आधारित प्रोटीन इनपुट्स की संभावनाओं की पहचान तथा राज्य को अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पायलट परियोजनाओं और भविष्य के उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी.

दोनों पक्षों ने आगे की कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य के उपयुक्त विश्वविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधान संस्थानों की पहचान, फसल उपलब्धता एवं उपयुक्तता का आकलन, पायलट और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अवसरों की समीक्षा तथा वाणिज्यिक एवं अनुसंधान साझेदारी के लिए आगामी बैठकों पर सहमति व्यक्त की.

यह पहल नवाचार-आधारित निवेश को आकर्षित करने और कृषि-खाद्य एवं जीवन विज्ञान क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश के सतत प्रयासों को दर्शाती है.

