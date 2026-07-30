जबलपुर कोर्ट में युवक-युवती मिलने पर हंगामा, बजरंग दल ने लगाया 'लव जिहाद' का आरोप, जांच जारी

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Jabalpur Love Jihad: जबलपुर जिला न्यायालय परिसर के बाहर लव जिहाद का मामला आया सामने, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा जोड़ा जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर-3 के बाहर एक युवक और युवती के मिलने का मामला सामने आया है. इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे कथित 'लव जिहाद' से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है, जबकि युवक भेड़ाघाट का निवासी बताया जा रहा है. संगठन का आरोप है कि युवती को उसके परिजनों की जानकारी के बिना यहां लाया गया था और किसी परिचित के माध्यम से दोनों की शादी कराने की तैयारी की जा रही थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों और संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हिंदू रीति-रिवाजों और सनातन संस्कृति के विरुद्ध इस प्रकार के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके बाद युवक और युवती को ओमती थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके.
मामले की हो रही जांच
ओमती थाना प्रभारी शिवप्रसाद बघेल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल को तत्काल मौके पर भेजा गया, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने. उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय के गेट नंबर-3 के पास कुछ लोगों द्वारा विवाद किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया. युवक और युवती को सुरक्षित थाने लाया गया है तथा मामले की वैधानिक जांच की जा रही है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बजरंग दल के नेता ने क्या कहा
बजरंग दल के एक नेता ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर-3 के बाहर एक युवक और युवती मौजूद हैं. उनके अनुसार, युवती राजस्थान की रहने वाली है, जबकि युवक भेड़ाघाट का निवासी है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी और आशंका है कि उसे बहला-फुसलाकर या अगवा कर यहां लाया गया. उनका यह भी दावा है कि युवक अपने परिजनों के साथ आया था और किसी कथित काजी के माध्यम से दोनों का निकाह कराने की तैयारी की जा रही थी. बजरंग दल नेता ने कहा कि युवती हिंदू है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़कर ओमती थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. उनका कहना है कि अब मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी.
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