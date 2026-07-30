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जबलपुर कोर्ट में युवक-युवती मिलने पर हंगामा, बजरंग दल ने लगाया 'लव जिहाद' का आरोप, जांच जारी

Jabalpur News: जबलपुर जिला न्यायालय के गेट नंबर-3 के बाहर युवक-युवती मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने कथित 'लव जिहाद' का आरोप लगाते हुए दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों को सुरक्षित थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:55 PM IST
जबलपुर कोर्ट में युवक-युवती मिलने पर हंगामा, बजरंग दल ने लगाया 'लव जिहाद' का आरोप, जांच जारी
Image Credit: AI Generated Images

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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