जबलपुर कोर्ट में युवक-युवती मिलने पर हंगामा, बजरंग दल ने लगाया 'लव जिहाद' का आरोप, जांच जारी

बजरंग दल के नेता ने क्या कहा

बजरंग दल के एक नेता ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर-3 के बाहर एक युवक और युवती मौजूद हैं. उनके अनुसार, युवती राजस्थान की रहने वाली है, जबकि युवक भेड़ाघाट का निवासी है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी और आशंका है कि उसे बहला-फुसलाकर या अगवा कर यहां लाया गया. उनका यह भी दावा है कि युवक अपने परिजनों के साथ आया था और किसी कथित काजी के माध्यम से दोनों का निकाह कराने की तैयारी की जा रही थी. बजरंग दल नेता ने कहा कि युवती हिंदू है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़कर ओमती थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. उनका कहना है कि अब मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी.