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अपराधियों पर अब और कसेगा शिकंजा! CM मोहन यादव का पुलिस को निर्देश- संपत्ति कुर्क करने में न रहें पीछे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 जून को गृह विभाग की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:33 PM IST
अपराधियों पर अब और कसेगा शिकंजा! CM मोहन यादव का पुलिस को निर्देश- संपत्ति कुर्क करने में न रहें पीछे

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