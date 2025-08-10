Jabalpur News: रक्षाबंधन की छुट्टी पर मौज से सो रहा था कुत्ता, उठते ही शुरू किया ऐसा भौंकना; बुलाना पड़ा बुलडोजर

Jabalpur Latest News: कल पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है. इस दौरान ज्यादात्तर प्राइवे और सरकारी दफ्तर बंद रहे. अधिकारी कर्मचारी सब अपने घरों पर मस्ती कर रहे थे. इस बीच जबलपुर में एक कुत्ता जोन कार्यालय की बिल्डिंग पर चढ़कर आराम से सो रहा था. जब वह उठा तो देखा की बिल्डिंग चारों ओर से बंद है और कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है. बिल्डिंग ऊंची होने से वह छलांग भी नहीं लगा पा रहा था. फिर क्या खुद को फंसा देख कुत्ता जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया.

कुत्ते की आवाज सुन वहां आस-पास मौजूद लोग आ गए. लोगों ने पहले कुत्ते को उतारना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाए. जिसके बाद उधर से गुजर रहे बुलडोजर को रोककर गुहार लगाई. जिसके बाद कुत्ते का रेस्क्यू किया गया.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, जबलपुर के दमोह नाका निगम जोन कार्यालय में एक कुत्ता बिल्डिंग में ऊपर चढ़ गया था और ऊपर बिल्डिंग में सो रहा था. छुट्टी होने के कारण निगम का जोन कार्यालय नहीं खुला. इसके बाद कुत्ते ने ऊपर बिल्डिंग में चढ़कर भौंकना शुरू कर दिया. कुत्ते की आवाज सुनकर लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे उतारने का प्रयास किया. लेकिन बिल्डिंग ऊंची होने के कारण कुत्ता नीचे नहीं उतर पा रहा था.

जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने एक जेसीबी (बुलडोजर) वाले को रोका और उसकी मदद से कुत्ते को जेसीबी में बिठाकर उतारा गया. बताया जा रहा है कि यह कुत्ता नगर निगम जोन कार्यालय में ऊपर चढ़ गया था और वहीं पर जाकर सो गया था. रक्षाबंधन के कारण छुट्टी थी. वहीं अगले दिन रविवार की छुट्टी भी थी. ऐसे में कुत्ते को परेशानी भी हो सकती थी. लिहाजा स्थानी लोगों ने जेसीबी की मदद से इस कुत्ते को नीचे उतारा और उसका सफल रेस्क्यू किया. कुत्ते को उतारने के बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी ड्राइवर को धन्यवाद दिया.

रिपोर्ट- -कुलदीप बबेले, जबलपुर

ये भी पढ़ें- Sagar News: बच्चे नहीं इस स्कूल में लगती है करैत, रसेल और कोबरा जैसे सांपों की क्लास! 15 दिनों में इतने सांपों ने...

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.