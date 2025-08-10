Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2874670
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!

Damoh News: दमोह जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ शराबी जिला अस्पताल के भीतर शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!

Damoh District Hospital: दमोह का जिला अस्पताल अक्सर अपनी अराजकताओ के लिए सुर्खियों में रहता है. लेकिन इस बार तो हद हो गई जब जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बन गई है, अभी तक जो खबरे सामने आई उसके मुताबिक इस अस्पताल में शराबी आतंक फैलाते नजर आते थे. लेकिन इस बार बेखौफ होकर शराबी अस्पताल के भीतर कच्ची शराब पीते कैमरे में रिकार्ड हुए हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप
दरअसल, रिकार्ड गहुए वीडियो के मुताबिक, जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में दो शराबी बड़े आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं. जैसे न तो उन्हें कोई देख रहा है और न ही उन्हें किसी का डर है. दोनों के पास डिस्पोजल ग्लास है और एक पालीथिन में पैक अवेध कच्ची शराब. इसमे से एक कच्ची शराब को पालीथीन से निकालता है और फिर दोनों इस शराब को बड़े चाव से पीते है. थोड़ी देर बाद जब नशा शबाब पर होता है तो उसी जगह ये शराबी आराम फरमाते नजर आ रहे हैं. ये सब कैमरे में कैद हुआ और जब ये वीडियो सामने आए तो हड़कंप भच गया. 

जानिए क्या बोले अस्पताल प्रबंधक
गौरतलब है कि दमोह जिला अस्पताल जिले भर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है. यहां जिले भर के मरीज खास तौर पर गरीब और महिलायें आती है. ऐसी संवेदनशील जगह पर ये सब होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर है.  ये मामला जब जिला अस्पताल के प्रबंधक डॉ सुरेंद्र विक्रम सिंह के संज्ञान में आया तो अब वो कह रहे हैं कि मामला गंभीर है. अस्पताल में सुरक्षा गार्ड है और उनकी जवाबदारी है कि ऐसी कोई चीज अस्पताल के भीतर न जाये और जो वीडियो में दिख रहा है ऐसा हुआ है तो अब गार्ड्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे जी मीडिया दमोह

ये भी पढ़ें- MP Ka Mausam: बंगाल की खाड़ी से छलांग लगाकर एमपी आ रहा मानसून, 72 घंटे बाद फिर मचाएगा भयानक तबाही; बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

damoh newsmp news

Trending news

damoh news
Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
chhattisgarh farmer news
धान बेचने से पहले किसानों के लिए आई नई शर्त, नहीं किया तो अटक जाएगा पैसा
Bhopal Teacher Viral Video
Bhopal: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल
indore news
RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Latest Ratlam News
चाइना का धागा पकड़ उतर रहे थे यमराज! कलयुग के भगवान देख हो गए फरार
jabalpur news
मौसम की आंख मिचौल से जबलपुर में फैलीं घातक बीमारियां, बाहर निकलने से भी डर रहे लोग
jabalpur news
राखी की छुट्टी पर मौज से सो रहा था कुत्ता, उठते ही ऐसा भौंका; बुलाना पड़ा बुलडोजर
sagar news
गर्ल्स स्कूल में करैत, रसेल और कोबरा जैसे सांपों की क्लास! 15 दिनों में इतने सांप
mp news
रायसेन में मेक इन इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट, बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार
;