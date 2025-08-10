Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!

Damoh District Hospital: दमोह का जिला अस्पताल अक्सर अपनी अराजकताओ के लिए सुर्खियों में रहता है. लेकिन इस बार तो हद हो गई जब जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बन गई है, अभी तक जो खबरे सामने आई उसके मुताबिक इस अस्पताल में शराबी आतंक फैलाते नजर आते थे. लेकिन इस बार बेखौफ होकर शराबी अस्पताल के भीतर कच्ची शराब पीते कैमरे में रिकार्ड हुए हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

दरअसल, रिकार्ड गहुए वीडियो के मुताबिक, जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में दो शराबी बड़े आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं. जैसे न तो उन्हें कोई देख रहा है और न ही उन्हें किसी का डर है. दोनों के पास डिस्पोजल ग्लास है और एक पालीथिन में पैक अवेध कच्ची शराब. इसमे से एक कच्ची शराब को पालीथीन से निकालता है और फिर दोनों इस शराब को बड़े चाव से पीते है. थोड़ी देर बाद जब नशा शबाब पर होता है तो उसी जगह ये शराबी आराम फरमाते नजर आ रहे हैं. ये सब कैमरे में कैद हुआ और जब ये वीडियो सामने आए तो हड़कंप भच गया.

जानिए क्या बोले अस्पताल प्रबंधक

गौरतलब है कि दमोह जिला अस्पताल जिले भर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है. यहां जिले भर के मरीज खास तौर पर गरीब और महिलायें आती है. ऐसी संवेदनशील जगह पर ये सब होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर है. ये मामला जब जिला अस्पताल के प्रबंधक डॉ सुरेंद्र विक्रम सिंह के संज्ञान में आया तो अब वो कह रहे हैं कि मामला गंभीर है. अस्पताल में सुरक्षा गार्ड है और उनकी जवाबदारी है कि ऐसी कोई चीज अस्पताल के भीतर न जाये और जो वीडियो में दिख रहा है ऐसा हुआ है तो अब गार्ड्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे जी मीडिया दमोह

