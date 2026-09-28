/ग्राहकों को बड़ी राहत: सप्ताह के पहले दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 5000 सस्ती हुई चांदी, फटाफट चेक करें 28 सितंबर के रेट

राज्य चुनें
Gold Silver Price Drop: सप्ताह के पहले ही दिन सर्राफा बाजार खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. दोनों धातुओं के दाम गिरने से खरीदारी कि योजना बना रहे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. 28 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
ग्राहकों के लिए खुशखबरी
सोने-चांदी की खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. सोमवार को दोनों धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट आई है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 2,400 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव में 5,000 रुपए की कमी आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 28 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 13,815 रुपए है. कल इसकी कीमत 14,045 रुपए थी. आज कीमतों में 230 रुपए की कमी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,10,520 रुपए है, रविवार को इसकी कीमत 1,12,360 रुपए थी. सोमवार को कीमतों में 1,840 रुपए की गिरावट आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,38,150 रुपए है. 27 सितंबर को इसकी कीमत 1,40,450 रुपए थी. आज दाम में 2,300 रुपए की नरमी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,506 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,747 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 241 रुपए की गिरावट आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,16,048 रुपए है. रविवार को इसकी कीमत 1,17,976 रुपए थी. आज कीमतों में 1,928 रुपए की नरमी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,45,060 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,47,470 थी. आज कीमतों में 2,410 रुपए की गिरावट आई है.
चांदी हुई सस्ती
Bankbazaar.com के मुताबिक 28 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 245 रुपए है. 27 सितंबर को इसकी कीमत 250 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में 5 रुपए की गिरावट आई है. सोमवार को एक किलो चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए है. कल इसकी कीमत 2,50,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में 5,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट