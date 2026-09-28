Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /ग्राहकों को बड़ी राहत: सप्ताह के पहले दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 5000 सस्ती हुई चांदी, फटाफट चेक करें 28 सितंबर के रेट

ग्राहकों को बड़ी राहत: सप्ताह के पहले दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 5000 सस्ती हुई चांदी, फटाफट चेक करें 28 सितंबर के रेट

Gold Silver Price Drop: सप्ताह के पहले दिन सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है. इससे खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों को राहत मिल सकती है. मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में 28 सितंबर के ताजा रेट जारी हो गए हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 28, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:35 PM IST
ग्राहकों को बड़ी राहत: सप्ताह के पहले दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 5000 सस्ती हुई चांदी, फटाफट चेक करें 28 सितंबर के रेट

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लापरवाही ने ली बेटे की जान...एंबुलेंस के इंतजार में 5 साल के हार्दिक की मौत...
2
3
4
5