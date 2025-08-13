तेल के टैंकर में नशे की तस्करी, चंडीगढ़ से गुजरात जा रही करोड़ों की अंग्रेजी शराब आगर मालवा से बरामद

Illegal alcohol seized in Agar Malwa: आगर जिले की कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को एक अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ा टैंकर जब्त किया. जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छुपाकर ले जाई जा रही थी. इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार बोयट और एसडीओपी मोतीलाल कुशवाह आगर का मार्गदर्शन और कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय की अहम भूमिका रही.

दरअसल, पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर (नंबर GJ 12 CT 0682) में अवैध शराब की बड़ी खेप भरकर चंडीगढ़ से गुजरात भेजी जा रही है, और यह टैंकर मध्यप्रदेश के रास्ते गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की.

जांच में एडिबल ऑयल का ड्रम

पुलिस ने जब संदिग्ध टैंकर को रोका और तलाशी ली, तो शुरुआत में उसमें एडिबल ऑयल (खाद्य तेल) के ड्रम दिखाई दिए. लेकिन गहन जांच पर खुलासा हुआ कि इन ड्रमों के भीतर बड़ी चतुराई से अंग्रेजी शराब की पेटियां छुपाई गई थीं. शुरुआती जांच में टैंकर से 600 से अधिक पेटियां अंग्रेजी शराब होना सामने आ रहा हैं. पुलिस का अनुमान है कि जब्त माल की बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये हो सकती है. फिलहाल शराब के ब्रांड और सटीक मात्रा की पुष्टि के लिए आबकारी विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है.

जांच में जुटी पुलिस

टैंकर के चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उससे यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है, इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं, और क्या पहले भी इस मार्ग से शराब की तस्करी की गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस गिरोह का नेटवर्क चंडीगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात तक फैला हो सकता है. खबर लिखे जाने तक पुलिस टैंकर की पूरी तलाशी में जुटी हुई थी और शराब की सटीक गिनती के बाद जब्त माल को कोतवाली थाने में सुरक्षित रखा जा रहा था.

रिपोर्ट- कनीराम यादव, जी मीडिया आगर

