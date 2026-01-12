Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रात के अंधेरे में झाड़ियों के बीच से आ रही थी आवाजें, पास जाकर देखा तो नशे में धुत महिलाएं कर रही थी अजीबोगरीब हरकतें

MP News: जबलपुर के कटंगी क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में झाड़ियों के बीच महिलाओं को अजीबोगरीब हरकत करते देखा गया. इन महिलाओं से जब सवाल किया गय़ा तो ये गाली गलौच पर उतर आई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:18 PM IST
jabalpur news
Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ महिलाओं को नशे की हालात में रात के अंधेरे में झाड़ियों के बीच अजीबोगरीब हरकत करते देखा गया है. महिलाएं जमीन पर लोटकर विचित्र हरकते करती देखी गई हैं. जब इन महिलाओं से वजह पूछी गई तो ये गाली गलौच करने लगी. महिलाएं नशे में इस कदर धुत थी कि इन्हें किसी बात का कोई होश हवास नहीं था. 

झाड़ियों में दिखीं महिलाएं
मामला जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कटंगी क्षेत्र का है. यहां शराब के नशे में डूबी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है. महिलाएं ना तो कुछ सुनने की मूढ में थी न कुछ बताने  के. जब उनसे कुछ पूछा गया तो वे गाली गलौच पर उतर आई. हालांकि किसी तरह स्थानीय महिलाओं ने नशे में डूबी महिलाओं को झाड़ियों से बाहर निकाला. 

कबाड़ का काम करती हैं महिलाएं
मामले की जांच की गई तो पता चला कि झाड़ियों में पाई गई 3 महिलाएं कबाड़ का काम करती हैं और हर के बाबा टोला की रहने वाली हैं. तीनों महिलाएं बीते कुछ दिनों से कटंगी क्षेत्र में कबाड़ इकट्ठा किया करती थी और फिर रात को बस स्टैंड में ही सो जाया करती थी. हालांकि रविवार को 2 महिलाओं ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी जिसके बाद उन्होंने आपस में विवाद किया फिर हंगामा करना शुरू किया. स्थानीय महिलाओं ने समझाने की भी कोशिश की लेकिन वे गाली गलौच पर उतर आईं. 

अस्पताल में भी जारी तमाशा
जब इन महिलाओं के झाड़ियों से बाहर निकालकर पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया तब भी इनकी हरकतों पर लगाम नहीं लगा. वे वहां भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी. स्थानीय महिलाओं ने बताय़ा कि इन्होंने इस कदर शराब का सेवन किया है कि इन्हें उठाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है. इन महिलाओं के साथ और कितनी महिलाएं शामिल है साथ ही इनकी ऐसी दशा का कारण क्या है पुलिस पता लगा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

jabalpur news

