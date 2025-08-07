मंदसौर जिले में आज सुबह अचानक हिली धरती, कुछ लोगों ने चक्कर आने का किया दावा

Mandsaur Earthquake: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कुछ गांवों में आज सुबह 10 बजकर 07 मिनट के आसपास भूगर्भीय हलचल और कंपन महसूस की गई. लोगों का दावा है कि कुछ सेकेंड के लिए हल्की हलचल महसूस हुई, जबकि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि धरती अचानक से हिलने लगी थी. हालांकि हलचल की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह दावा किया जा रहा है. मंदसौर राजस्थान से लगा हुआ जिला है, बताया जा रहा है कि आज राजस्थान के कई इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति देखी गई है.

मंदसौर में महसूस हुए झटके

दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में रिक्टर 3.9 का भूकंप आया था, ऐसे में यहां हुई भूगर्भीय हलचल का असर सीमावर्ती मंदसौर जिले के क्षेत्र में भी महसूस किया गया है. जिले के रेवास देवड़ा, कनघट्टी, पिपलिया मंडी, अमरपुरा सहित कई गांव के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हलचल को महसूस किया है. हालांकि जमीन में हलचल महज कुछ ही सेकंड की थी. जिससे जनहानि या परेशानी जैसी कोई स्थिति नहीं बनी. लेकिन फिलहाल कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, राजस्थान में हुई हलचल के दावे के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे राजस्थान जिले के धमोतर का बताया जा रहा है. हालांकि जी मीडिया इसी पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भूगर्भीय हलचल की स्थिति की बात सामने आई थी. जिससे मंदसौर जिले में भी लोग अलर्ट पर रहे थे. क्योंकि दोनों ही जिले आपस में सटे हुए हैं और एक दूसरे साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं. फिलहाल सभी लोग अलर्ट पर बने हुए हैं.

हालांकि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह भूकंप की ही स्थिति या नहीं. लेकिन मंदसौर जिले के कुछ लोगों ने दावा किया है कि अचानक धरती हिलने से चक्कर आने जैसी स्थिति भी कई लोगों के बीच दिखी थी.

मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट

