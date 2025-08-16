दमोह में स्कूल नहीं, तंबू है क्लासरूम, जिम्मेदार बोले: बिल्डिंग तो सही है!, फिर क्या दिक्कत ?

MP News: एमपी में जर्जर स्कूल भवनों के बीच शिक्षा व्यवस्था पर जहां सवालिया निशान लग रहे हैं, वही हर दिन प्रदेश से अलग अलग तश्वीरें सामने आ रही हैं जो कहीं न कहीं सोचने मजबूर कर रही है. कहीं बच्चो की जान जोखिम में डालने का काम हो रहा है तो कहीं बच्चे हर पल खतरे के साये में होने के बाद भी बस पढ़ रहे हैं. दमोह जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. यहां कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर है लेकिन फिर भी इन इमारतों में मासूम बैठ कर पढ़ रहे हैं, इस बीच अब इसी जिले में एक तंबू वाला स्कूल सामने आया है. जिससे दमोह जिले की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

दमोह के हटा ब्लॉक का मामला

मामला दमोह जिले के हटा ब्लॉक में आने वाले बिला कला गांव का बताया जा रहा है. यहां का मिडिल स्कूल बीते कई दिनों से तंबू में लग रहा है. एक बड़ी सी पालीथिन को बांस बल्लियों के सहारे बांधा गया और इसके नींचे बच्चो को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. एक से लेकर पांचवीं तक की सभी क्लास एक साथ इसी तंबू में लग रही है. शिक्षक बारी बारी से एक एक क्लास को पढ़ा रहे हैं और ऐसे में पढ़ाई कैसी होती होगी. इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः सीहोर में बीमा राशि के नाम पर छलावा!, नाराज किसानों ने खेतों में बजाया झुनझुना

तंबू में क्यों लग रहा स्कूल ?

अब सवाल ये की आखिर ये तंबू क्यों लगाना पड़ा तो हम बताते है इसकी वजह है, क्या दरअसल, बिला कला गांव की मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है. लेकिन यह बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, छत से पानी टपकता है और दीवारें कमजोर हो चुकी है. आलम ये है कि दीवारों पर घांस तक उग आई है, गांव वालों और शिक्षकों को डर है कि कहीं स्कूल भवन गिर न जाये और कोई हादसा न हो जाए. इसलिए बिल्डिंग में बच्चों की क्लास लगाना बंद कर दिया है. लेकिन बच्चो को पढ़ाना भी है लिहाजा स्कूल परिसर में ही एक तंबू लगाया गया और ये तंबू ही अब स्कूल बिल्डिंग है. इसी तंबू में बच्चे पढ़ते है.

खास बात यह है कि जब तेज बारिश का दौर शुरू हो जाता है तो फिर स्कूल से बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि बच्चों को कही और बिठाने की जगह ही नहीं है. वहीं जब यह मामला सामने आया तो स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लिया. हटा के बीआरसी की माने तो उन्होंने इंजीनियर के साथ इस स्कूल भवन का निरीक्षण किया है और भवन बिल्कुल सही है शिक्षक सिर्फ दहशत में यहां क्लास नहीं लगा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब आखिर सही कौन बोल रहा है. लेकिन यह मामला शिक्षा व्यवस्था की कहानी तो कहता नजर आ रहा है.

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः मालवा में मानसून की शानदार बल्लेबाजी, बड़वानी-खरगोन में नदियां उफान पर, आज भी अलर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!