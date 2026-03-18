Eid Al Fitr 2026 Date: 20 या 21 मार्च... मध्य प्रदेश में कब मनाई जाएगी ईद, किस दिन बंद रहेंगे बैंक, स्कूल-कॉलेज और ऑफिस

Eid Ul Fitr 2026 Date and Holiday: रमजान का महीना अपने अंतिम चरण में है और लोग अब ईद का उमंग और उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं. पूरी दुनिया में लोग ईद-उल-फितर की सही तारीख जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद शव्वाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है और ईद मनाने की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है. मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में ईद-उल-फितर सऊदी अरब में चांद दिखने के बाद मनाई जाएगी. लोग ईद की तारीख को लेकर थोड़े असमंजस में हैं और ईद की छुट्टियों को लेकर भी कंफ्यूजन है. तो चलिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ईद को लेकर किस दिन बैंक, स्कूल-कॉलेज और ऑफिस बंद रहेंगे?

मध्य प्रदेश में कब मनाई जाएगी ईद?

इस साल सऊदी अरब में ईद-उल-फितर का चांद 18 मार्च 2026 को दिखाई देने की उम्मीद है, जिसके बाद 19 मार्च को ईद मनाई जाएगी. यदि चांद 19 मार्च को दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च, 2026 को मनाई जाएगी. मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में ईद, सऊदी अरब में मनाए जाने के अगले दिन मनाई जाएगी. अगर सऊदी अरब में ईद 19 मार्च को मनाई जाएगी, तो भारत में 20 मार्च को होगी. अगर सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद-उल-फितर मनाया जाएगा है, तो भारत 21 मार्च को ईद होगी.

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ईद-उल-फितर का क्या है महत्व?

मुस्लिम समुदाय ईद के दिन अपने महीने भर के रोजे तोड़ता है, जो रमजान के महीने के समापन का भी प्रतीक है. मुस्लिमों के चंद्र कैलेंडर के अनुसार, ईद की तारीख हर साल बदलती रहती है और जब तक नया चांद दिखाई नहीं देता, तब तक इसकी निश्चित तारीख तय नहीं की जा सकती. ईद से पहले एक महीने तक मुस्लिम समाज रोजे रखता है. मुस्लिम समुदाय रमजान के दिनों को सबसे पवित्र मानता है और रमजान के महीने में रोजे रखना, दुआ करना, दिन में पांच बार नमाज पढ़ना, चिंतन करना, खुद पर काबू रखना, अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटना, परिवार और दोस्तों के साथ सेहरी और इफ्तारी में शामिल होना उनकी दिनचर्या होती है.

मध्य प्रदेश में किस दिन रहेगी ईद की छुट्टी?

मध्य प्रदेश सरकार ने 21 मार्च को ईद की छुट्टी घोषित की है और इस दिन स्कूल-कॉलेज समेत सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे. इसके साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में भी छुट्टी रहेगी. हालांकि, अगर ईद 20 मार्च को हुई तो छुट्टी की तारीख बदली भी जा सकती है. एमपी सरकार के कैलेंडर के अनुसार, इस महीने 31 मार्च तक कुल 5 दिनों की छुट्टी रहेगी. इसमें 9 मार्च को गुड़ी पड़वा, 20 मार्च को चैती चांद, 21 मार्च को ईद-उल-फित्र, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 22 मार्च और 29 मार्च को रविवार की छुट्टी भी रहेगी.

मध्य प्रदेश में ईद को लेकर किस दिन बंद रहेंगे बैंक?

मध्य प्रदेश में अभी इस महीने 6 दिन बैंक बंद रहेंगे. बता दें कि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी बैंकों की छुट्टियां तय करता है और आरबीआई ने मध्य प्रदेश 21 मार्च को ईद, 27 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी दी है. इसके अलावा 22 और 29 मार्च को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे. साथ ही 28 मार्च को चौथे शनिवार को भी बैंकों में काम नहीं होंगे. यानी कुल मिलाकर आने वाले 12 दिन में 6 दिन बैंक बंद रहेंगे.

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कैसे मनाया जाता है ईद-उल-फितर?

रमजान के महीने में एक महीने तक रोजा रखने के बाद ईद-उल-फितर मानाया जाता है, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अपने प्रियजनों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयाँ बाँटकर मनाते हैं. इस दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने, नहाने, साफ़ कपड़े पहनने और नमाज़ अदा करने से होती है. लोग दान-पुण्य के कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जिसमें गरीबों को खाना खिलाना और उन्हें कपड़े, पैसे व अन्य ज़रूरी चीज़ें देना शामिल है. इस उत्सव का सबसे अच्छा हिस्सा वह होता है जब बच्चों को अपने बड़ों से तोहफ़े या 'ईदी' मिलती है. इस तरह वे खुशी-खुशी ईद मनाते हैं.