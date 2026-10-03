जादू-टोने का शक: मंदिर का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार, मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार पड़ गए. जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकौहा गांव की काली मंदिर का प्रसाद खाने के करीब 12 मिनट बाद एक ही परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. बीमारों में एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 छोटे बच्चे शामिल हैं. 3 महिलाओं में एक गर्भवती महिला भी है, जबकि बच्चों की उम्र 1, 2, 8 और 11 साल बताई जा रही है. सभी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 साल के बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं पीड़ित परिवार ने इस घटना के पीछे जादू-टोने की आशंका जताई है. घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.