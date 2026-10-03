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जादू-टोने का शक: मंदिर का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार, मचा हड़कंप

Chhatarpur News: छतरपुर में एक ही परिवार के आठ सदस्य मंदिर का प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़ गए. उन्हें तेज चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से वे जमीन पर गिर पड़े और अजीब तरह से व्यवहार करने लगे.

Written ByHarish GuptaEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 03, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 02:12 PM IST
जादू-टोने का शक: मंदिर का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार, मचा हड़कंप

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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