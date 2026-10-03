जादू-टोने का शक: मंदिर का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार, मचा हड़कंप

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार पड़ गए. जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकौहा गांव की काली मंदिर का प्रसाद खाने के करीब 12 मिनट बाद एक ही परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. बीमारों में एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 छोटे बच्चे शामिल हैं. 3 महिलाओं में एक गर्भवती महिला भी है, जबकि बच्चों की उम्र 1, 2, 8 और 11 साल बताई जा रही है. सभी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 साल के बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं पीड़ित परिवार ने इस घटना के पीछे जादू-टोने की आशंका जताई है. घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
एक ही परिवार के 8 लोग बीमार
पीड़ित परिवार के सदस्य गणेश कुशवाहा ने बताया कि, गांव के ही रहने वाले बबलू रजक जो स्थानीय काली मंदिर में बैठकर तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं ने उन्हें मंदिर बुलाया था. पूजा-अर्चना के बाद रजक ने उन्हें प्रसाद के तौर पर आधा किलो पेड़ा (दूध से बनी मिठाई) दिया. गणेश के अनुसार उन्होंने शाम को प्रसाद खाया और सिर्फ 20 मिनट के भीतर ही सभी को चक्कर आने लगे. वे गिर पड़े, जमीन पर तड़पने लगे और बेतुकी बातें करने लगे. परिवार ने बबलू रजक पर काला जादू करने का आरोप लगाया है. हालत बिगड़ने पर अगले दिन उन सभी को जिला अस्पताल लाया गया.
मरीजों का चल रहा इलाज
इस बीच, सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया कि सुबह 6:00 बजे आठ मरीजों को लाया गया था. उन सभी में लड़खड़ाना, अस्पष्ट बोलना और बार-बार चक्कर आने जैसे लक्षण दिखे. शुरुआत में सभी मरीजों की हालत स्थिर नहीं थी, लेकिन इलाज के बाद अब सात मरीज स्थिर हैं. दो साल का एक बच्चा अभी भी अस्थिर है और उसे PICU में भर्ती कराया गया है. गर्भवती महिला की जांच गायनेकोलॉजी टीम ने की है. इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के विशेषज्ञों की एक टीम उनका इलाज कर रही है.
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