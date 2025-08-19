Satna News: छोटी ने की दीदी से बाजार जाने की जिद, बड़ी बहन ने रास्ते में कर दिया भयानक काम
Satna News: छोटी ने की दीदी से बाजार जाने की जिद, बड़ी बहन ने रास्ते में कर दिया भयानक काम

MP News: सतना में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपनी 7 वर्षीय छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. छोटी बहन बाजार जाने की जिद कर रही थी, जिससे परेशान होकर बड़ी बहन ने यह कदम उठाया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:48 PM IST
Satna News: छोटी ने की दीदी से बाजार जाने की जिद, बड़ी बहन ने रास्ते में कर दिया भयानक काम

Satna Crime News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल की बड़ी बहन ने अपनी 7 साल की छोटी बहन की हत्या कर दी. छोटी बहन बाजार जाने की जिद पर अड़ी थी, जिससे बड़ी बहन नाराज हो गई और उसने उसका गला घोंटकर खेत में फेंक दिया. उसने सोचा कि छोटी बहन उठकर घर चली जाएगी, लेकिन जब शाम को लौटी तो उसकी लाश मिली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. शक के आधार पर पूछताछ करने पर बड़ी बहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

बड़ी बहन ने छोटी बहन को घोंटा गला
दरअसल, सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र के कृपालपुर में 15 साल की बड़ी बहन ने अपनी 7 साल की छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. यह घटना छोटी बहन के बाजार जाने की जिद से शुरू हुई जो उसकी मौत का कारण बन गई. पुलिस के मुताबिक गौड़ परिवार की 7 साल की मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार जाने की जिद कर रही थी. दोनों एक ऑटो में सवार हुईं, लेकिन छोटी बहन की जिद से परेशान ऑटो चालक ने दोनों को दूसरे ऑटो में बैठने को कहा. इससे नाराज होकर बड़ी बहन ने रास्ते में अपनी छोटी बहन का गला घोंट दिया और उसे सड़क किनारे एक खेत में फेंक कर बाजार चली गई.

बड़ी बहन ने कबूल किया जुर्म
बड़ी बहन ने सोचा कि शायद छोटी बहन उठकर घर चली जाएगी. शाम को जब बड़ी बहन लौटी तो उसने छोटी बहन को खेत में बेहोश पाया. उसे जगाने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. उसी रात सड़क किनारे खेत में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां रिपोर्ट में बच्ची की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. शक के आधार पर बड़ी बहन से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया गया.

रिपोर्ट- संजय लोहानी

