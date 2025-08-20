बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया, एफडी तुड़वाई, खंडवा में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला
बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया, एफडी तुड़वाई, खंडवा में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला

Khandwa News: खंडवा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपये की ठगी की गई. जालसाज़ों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 9 दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:52 PM IST
बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया, एफडी तुड़वाई, खंडवा में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के खंडवा में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटली अरेस्ट कर 50 लाख रुपये लूट लिए. साइबर अपराधियों ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर अपहरण, हत्या और अवैध लेन-देन की कहानी गढ़ी और उन्हें 9 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. बदमाशों के जाल में पूरी तरह फंस चुके बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी बैंक एफडी तुड़वाकर उन्हें पैसे दे दिए. 

यह भी पढ़ें: खंडवा में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में रचाई शादी, कहा सनातन धर्म में महिलाओं को मानते है देवी!

 

साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला
दरअसल, यह नया मामला पंधाना थाना क्षेत्र का है. यहां साइबर जालसाजों ने बर्तन की दुकान चलाने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल तरीके से बंधक बनाकर नौ दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान ठगों ने उन्हें कई बार बैंक भेजकर उनकी एफडी तुडवाई और रुपये अपने खाते में डलवाए. जांच के नाम पर दंपत्ति इतने दिनों तक अपने घर में ही कैद रहे. इस दौरान जालसाजों ने उनसे 50 लाख रुपये ठग लिए. इतना ही नहीं जमानत के नाम पर घर बैठे दंपत्ति से 70,000 रुपये भी ऐंठ लिए.

यह भी पढ़ें: MP Crime-बंधे हाथ-पैर, बरसते डंडे! खंडवा में शक के नाम पर ली गई जान, सुबह मिला शव

 

पुलिस अधिकारी बनकर लाखों रुपये लूटे
पीड़ित दंपत्ति जब रक्षाबंधन पर अपने रिश्तेदारों के घर गए तो उन्होंने डर के मारे पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई. इसके बाद वे दंपत्ति को लेकर पंधाना थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल साइबर सेल मामले की जांच कर रही है. पीड़ित दंपत्ति के मुताबिक, पंधाना में उनकी बर्तन की दुकान है. उनके कोई बच्चे नहीं हैं, दोनों घर में अकेले रहते हैं. 18 जुलाई को उनके नंबर पर मुंबई के कोलंबा थाने से फोन आया. इस पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम उक्त थाने से बोल रहे हैं. आपके इसी सिम नंबर से हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी की गई है.

पीड़ित ने आगे बताया कि पुलिस ने फ़ोन पर कहा कि मामला बेहद गंभीर है. आपके ख़िलाफ़ जांच होगी जिसमें आपको सहयोग करना होगा. हमारे अलावा किसी का फ़ोन न उठाएं. वहीं खंडवा पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह से अपनी ज़रूरी जानकारी या ओटीपी किसी से साझा न करें. पुलिस कभी भी ऑनलाइन माध्यम से किसी से पूछताछ नहीं करती और न ही पैसों का लेन-देन करती है.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा

