SIR Dates Revise: एमपी-छत्तीसगढ़ में SIR की समयसीमा बढ़ी, जानिए कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

SIR Update: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला करते हुए समयसीमा बढ़ा दी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक राहत मिली है. दोनों राज्यों में लगातार उठ रही मांगों और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अब मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियां आगे बढ़ाई गई हैं. विपक्ष की तरफ से समयसीमा को अव्यवहारिक बताकर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं आयोग ने राज्यों की स्थिति को देखते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. पश्चिम बंगाल में तिथियां पहले की तरह ही रहेंगी.

जारी शेड्यूल के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन 18 दिसंबर तक चलेगा, जबकि दोनों राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी. इससे ग्रामीण इलाकों में चल रही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में आसानी होगी. वहीं गुजरात और तमिलनाडु के लिए नामांकन 14 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल 19 दिसंबर तय किया गया है. उत्तर प्रदेश के लिए भी समयसीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है और ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आएगी.



प्रदेश में प्रशासन-बीएलओ को राहत

वहीं चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है, कि गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया पहले ही 11 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है. इनकी ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी. केरल में चुनाव आयोग पहले ही तारीखों में बदलाव कर चुका था, इसलिए वहां नामांकन 18 दिसंबर तक और ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी. हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए समयसीमा बढ़ने से स्थानीय प्रशासन और बीएलओ को राहत मिली है.

जनता से चुनाव आयोग की अपील

वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए आयोग ने विशेष अपील की है, कि जिनका नाम अभी तक सूची में दर्ज नहीं है, वे जल्द फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाएं. यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या बीएलओ के माध्यम से पूरी की जा सकती है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ी हुई समयसीमा का उद्देश्य दोनों राज्यों में अधिकतम पात्र मतदाताओं तक पहुंच बनाना है. सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी की जाएगी, जो आगामी चुनावों की तैयारी का आधार बनेगी.

