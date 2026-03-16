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MP में स्मार्ट मीटर से बढ़ेगा बिजली बिल, खुद बढ़ जाएगा लोड, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

MP News: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है. बिजली के नए नियमों के तहत, अब स्मार्ट मीटर बिजली की खपत के आधार पर कनेक्शन लोड को अपने आप बढ़ा देंगे, जिससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:20 AM IST
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MP में स्मार्ट मीटर से बढ़ेगा बिजली बिल, खुद बढ़ जाएगा लोड, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही अपने बिजली बिलों को लेकर एक बड़ा झटका लग सकता है. केंद्र सरकार के नए बिजली अधिनियम के तहत, स्मार्ट मीटर तकनीक के ज़रिए उपभोक्ताओं के कनेक्शन का स्वीकृत लोड (sanctioned load) अपने-आप बढ़ाने के प्रावधान किए जा रहे हैं.  इस नियम के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता तीन अलग-अलग मौकों पर अपने स्वीकृत लोड से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है, तो उसका लोड अपने-आप बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ जाएंगे.

MP में स्मार्ट मीटर से बढ़ेगा बिजली बिल
दरअसल, केंद्र सरकार का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2025 में बिजली के बिल बढ़ाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है. इसके तहत यदि कोई उपभोक्ता तीन अलग-अलग मौकों पर अपने स्वीकृत लोड से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका स्वीकृत लोड अपने-आप ही दर्ज की गई सबसे ज़्यादा खपत के स्तर के आधार पर अपडेट हो जाएगा. इस नए लोड को तय करने के लिए न तो किसी कर्मचारी के दखल की ज़रूरत होगी और न ही किसी औपचारिक आवेदन को जमा करने की. बल्कि नए लगाए गए स्मार्ट मीटर ही इस लोड अपडेट का काम अपने-आप संभाल लेंगे.  इससे हर महीने उपभोक्ताओं पर एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है.

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हर महीने बढ़ सकता है बिल
इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अलग से कोई आवेदन जमा करने या बिजली कंपनी के कर्मचारियों से जुड़े प्रक्रियाओं से गुज़रने की आवश्यकता नहीं होगी. स्मार्ट मीटर अपने आप बिजली की खपत को रिकॉर्ड करेगा और ज़रूरत पड़ने पर लोड को अपडेट कर देगा. इससे उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है.

ऐसे समझें पूरा प्रोसेस
उदाहरण के लिए यदि किसी घरेलू उपभोक्ता के पास 1 kW का कनेक्शन है और वह 151 से 300 यूनिट के बीच बिजली की खपत करता है तो उसे एक अतिरिक्त फिक्स्ड चार्ज देना होगा. इसी तरह यदि कोई उपभोक्ता बार-बार अपने स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का उपयोग करता है, तो उसके कनेक्शन का लोड बढ़ाकर 2 kW या उससे अधिक किया जा सकता है, जिससे हर महीने का फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ जाएगा.

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