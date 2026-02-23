Advertisement
गर्मियों में AC-कूलर चलाना पड़ेगा महंगा! एमपी में बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी, पढ़ें पूरी डिटेल

MP Electricity News: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल, नए वित्तीय वर्ष में बिजली की दरें महंगी हो सकती हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, हर महीने औसत 300 रुपए तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो सकती है.

Feb 23, 2026
MP Electricity Bill Update
MP Electricity Bill Update

MP Electricity Bill Update: नए वित्तीय वर्ष से मध्य प्रदेश के लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. दरअसल, 1 अप्रैल 2026 से बिजली दरों में काफी इजाफा हो सकता है. इसको लेकर बिजली कंपनियों की तरफ से 10 फीसदी तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, हर महीने औसतन 300 रुपए तक बिजली बिल में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है. 

बता दें, कि बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से राज्य विद्युत नियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. इस प्रस्ताव में बिजली दरों में 10.19 फीसदी तक बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, अगर बिजली कंपनियों का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो औसतन हर महीने 300 रुपए तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाएगी. इसमें साफ-साफ कहा गया है कि नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएंगी. 

एक नजर में बिजली दरें

यूनिट मौजूदा दर  प्रस्तावित दर
50 यूनिट तक 4.45 रुपए प्रति यूनिट 4.78 रुपए प्रति यूनिट
51 से 150 यूनिट तक 5.41 रुपए प्रति यूनिट 5.82 रुपए प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट 6.79 रुपए प्रति यूनिट 7.3 रुपए प्रति यूनिट
300 यूनिट से ऊपर 8.98 रुपए प्रति यूनिट  7.3 रुपए प्रति यूनिट

कंपनियों को लगातार घाटा
वहीं प्रस्ताव में 151 से 300 यूनिट वाले स्लैब को समाप्त कर उसे 300 यूनिट से ऊपर वाले स्लैब में विलय करने की भी बात सामने आई है. इससे 151-300 यूनिट वाले उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ जाएंगी. बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उन्हें लगातार बढ़ा घाटा हो रहा है. इसके अलावा, परिचालन खर्च भी बढ़ गया है. इसी वजह से वित्तीय चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. इस बार पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कुल 6044 करोड़ रुपए के घाटे को भरने के लिए ये मांग की है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

mp electricity news

