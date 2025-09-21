नवरात्रि से पहले सरकार ने दी राहत, बिजली बिल पर दे दी बड़ी छूट; हर महीने होगी इतनी बचत
MP News: मध्य प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से बिजली की दरें 22 पैसे प्रति यूनिट कम हो जाएंगी. इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा 300 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को होगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:04 AM IST
Electricity Will Be Cheaper In Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के लगभग 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से राज्य में बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी. इस कटौती का ख़ास तौर पर उन उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा जिनकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट है. ऐसे परिवारों को हर महीने बिजली बिल में ₹66 की बचत होगी.

यह भी पढ़ें: सांप ने मां को डसा, कुछ देर बाद बच्चे की रहस्यमयी मौत, मामला जान हर कोई हैरान

 

नवरात्रि से MP में सस्ती हो जाएगी बिजली
दरअसल, नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से मध्य प्रदेश में बिजली की दरें 22 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो जाएंगी. इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा 300 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि उन्हें अपने बिलों पर लगभग ₹66 प्रति माह की बचत होगी. यह राहत 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में बिगड़ेगा MP का मौसम, कई जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट! 22 सितंबर को ऐसा रहेगा सिस्टम

 

हर महीने होगी इतनी बचत
यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा कोयले पर लिए गए दो बड़े फैसलों का नतीजा है. केंद्र सरकार के जीएसटी-2 फैसले से मिली राहत कोयले पर 5% जीएसटी और 400 रुपये प्रति टन का मुआवज़ा थी. केंद्र सरकार ने कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, लेकिन बाकी राशि हटा दी है. बाकी राशि हटाने से टैरिफ स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि ईंधन शुल्क कम हो जाएगा. यही वजह है कि बिजली सस्ती हो रही है. बता दें कि ताप बिजली घरों में एक यूनिट बिजली बनाने के लिए औसतन 750 ग्राम कोयले का इस्तेमाल होता है. हाल ही में कोयले पर सेस (उपकर) हटाए जाने से इसकी कीमत में कमी आएगी, जिससे बिजली बनाने की लागत भी 21.83 पैसे प्रति यूनिट कम हो जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.  हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

