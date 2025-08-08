MP News: रक्षाबंधन से पहले बहन से बिछड़ गया भाई, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

MP News: रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है. पन्ना जिले के एक गांव में भी रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी. लेकिन उससे पहले ही गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब गम गमीन हो गया. पन्ना जिले में आने वाले चौपरा गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, एक बहन की कलाई सूनी हो गई, जब उसके भाई की सोते समय जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई. इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. उसे अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी.

गुरुवार-शुक्रवार की रात की घटना

यह घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है, चौपरा गांव में रहने वाले बेटू लाल आदिवासी जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हैं. वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे. रात के गहरे अंधेरे में एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जब उसे बेचैनी महसूस हुई और उसने मदद के लिए आवाज लगाई. तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हालांकि परिवार के लोग उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले गए, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका था, जिससे डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका, इलाज के दौरान ही उसकी उसने दम तोड़ दिया, जिससे पूरा परिवार टूट गया.

जैसे ही युवक की मौत की खबर गांव में पहुंची तो हर आंख नम हो गई. परिवार के सदस्य, और उसकी बहन, का रो-रो कर बुरा हाल है, वह बार-बार बस यही कह रही थी कि मेरे भाई को मेरे राखी बांधने से पहले ही कौन ले गया. उसकी यह मार्मिक पुकार सुनकर अस्पताल प्रबंधन सहित आस-पास के लोगो तक की आंखें नम हो गईं. घटना के बाद पुलिस ने पंचनाम की कार्रवाई भी है. लेकिन गांव में इस घटना के बाद सभी दुखी नजर आ रहे हैं.

