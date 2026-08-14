/Explainer: केन-बेतवा परियोजना पर क्यों उठ रहे सवाल? दिल्ली तक पहुंचा विस्थापितों का दर्द, जानिए क्या है विवाद और क्या हैं मांगें?

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Bundelkhand Water Project: बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए जिस केन-बेतवा परियोजना को देश की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजनाओं में गिना जा रहा है. वही परियोजना अब अपने साथ जुड़े विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास के सवालों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. इस बार परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपनी परेशानी उनके सामने रखी. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन ली जा रही है, घर उजाड़े जा रहे हैं और कई मामलों में उन्हें मुआवजे और पुनर्वास को लेकर अब भी इंसाफ का इंतजार है.
दरअसल, केन-बेतवा परियोजना कोई छोटी योजना नहीं है. इसे देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को बेतवा नदी के बेसिन तक पहुंचाने की योजना है. सरकार का कहना है कि बुंदेलखंड लंबे समय से सूखे और पानी की कमी से जूझता रहा है और इस परियोजना से इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, परियोजना से करीब 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना है. परियोजना की लागत करीब 44,605 करोड़ रुपये बताई गई है.
आखिर क्या है केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट?
यानी एक तरफ सरकार के सामने बुंदेलखंड को पानी देने और सिंचाई बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ उसी परियोजना से प्रभावित गांवों में जमीन और घर गंवाने वाले लोगों का सवाल है कि अगर विकास होना है तो उनकी जिंदगी की कीमत पर क्यों? यही वह सवाल है जिसने केन-बेतवा परियोजना को विकास के साथ-साथ विस्थापन और पर्यावरण की बहस के केंद्र में ला दिया है.
जिन ग्रामीणों की जमीन परियोजना की जद में आई है, उनका कहना है कि सवाल सिर्फ मुआवजे की रकम का नहीं है. सवाल उस जमीन का है, जिस पर उनके परिवार पीढ़ियों से रहते और खेती करते आए हैं. उनके लिए जमीन सिर्फ कागज पर दर्ज कोई संपत्ति नहीं, बल्कि घर, खेत, रोजी-रोटी, पुरखों की याद और बच्चों का भविष्य है. यही वजह है कि प्रभावित परिवारों का विरोध अब गांवों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है.
बिना नोटिस दिए जबरन विस्थापन किया
बता दें कि 20 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगांव बांध, रुंझ, एनटीपीसी और नेगवा से प्रभावित लोग शामिल हैं. मुख्य रूप से इसमें जो कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है. जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ कानून और संवैधानिक रवैये के साथ, संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करने की जगह, उनके साथ बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया जा रहा है. पुलिस के दम पर, बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस दिए लोगों का जबरन विस्थापन और गैरकानूनी बेदखली हो रही है.'
प्रभावित ग्रामीणों ने बयां किया अपना दर्द
वहीं इस परियोजना से प्रभावित ग्रामीण ने दर्द बयां करते हुए कहा कि, मेरा घर उजाड़ दिया गया है, जमीन का पैसा अभी तक नहीं आया है. पूरी जमीन ले ली और मकान भी छीन लिए गए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से हमने कहा था कि हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं और दो साल से हमें सड़क किनारे रहने को मजबूर किया गया था. अभी मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम बरसात के बाद वहां आएंगे. हमने कहा कि अभी वहां रहना ठीक नहीं है. इतनी सारी चीजें कहां रखेंगे? उन्होंने बताया कि हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं, तो फिर नए मकान कैसे बनेंगे? जब बड़े-बड़े लोगों के दो-चार-पांच लाख रुपये में भी एक कमरा, लेट-बाथरूम और दूसरी सुविधाएं तैयार नहीं होतीं, तो हमारे मकान इतने कम पैसों में कैसे बन पाएंगे.
अमित भटनागर ने 18 दिन किया अनशन
लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता. इस साल मध्य प्रदेश में प्रभावित परिवारों के विरोध और मुआवजे-पुनर्वास को लेकर सवालों ने काफी जोर पकड़ा. जुलाई 2026 में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने केन-बेतवा और दूसरी सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे पर 18 दिन तक आमरण अनशन किया. बाद में प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों का नए सिरे से सत्यापन कराने के आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन खत्म किया.
नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात क्यों ?
अमित भटनागर का कहना है कि पिछले करीब पांच साल से वह प्रशासन और सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं. जब सरकार ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने विपक्ष के सामने यह मामला उठाने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर आए थे और विधानसभा में भी मामला उठाया था. उन्होंने कहा कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसका संबंध प्रधानमंत्री और इसी नदी परियोजना से है. उन्होंने कहा कि परियोजना को लेकर प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल राज्य स्तर से ही नहीं, बल्कि केंद्र से भी सीधे आदेश आ रहे हैं. राज्य स्तर पर भी ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ऐसे में उन्हें लगा कि अपनी बात उच्च स्तर तक पहुंचाना जरूरी है. इसी वजह से वे दिल्ली आए हैं, जहां कई लोगों से मुलाकात होनी है. उनकी पहली मुलाकात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई, जिन्होंने करीब 45 मिनट तक उनसे बातचीत की और उनकी सभी बातों को समझा. अमित भटनागर ने कहा कि उन्हें अच्छा लगा कि राहुल गांधी ने इतना समय दिया और उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी.
आवाज उठाने वाले पर लगाए फर्जी केस
अमित भटनागर का ने आरोप लगाया है कि प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा, लोगों को बिना मुआवजा दिए, बिना ग्रामसभा किए, लाठी के दम पर और बूट के दम पर इस गांव के मालिकों को उठाकर फेंक दिया गया. जब-जब हम लोग अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी बात सुनी और समझी जाए, हमें समझाने के बजाय हमारे ऊपर फर्जी केस लगाए जाते हैं. तीन सौ से ज्यादा मामलों में आदिवासियों को फंसाया गया है. मेरे ऊपर भी एक दर्जन से ज्यादा मामले हैं, जबकि मेरी कोई एक गलती नहीं है.ड
पर्यावरण के लिए फायदा या नुकसान ?
वहीं, पर्यावरणविद् अजय दुबे का कहना है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है. पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 40 प्रतिशत क्षेत्र डूब में आ जाएगा और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के डूबने से करीब सात लाख पेड़ों के बर्बाद होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 2009 में सभी बाघों के सफाए के बाद कड़ी मेहनत से दोबारा बाघों की आबादी स्थापित की गई थी. ऐसे में यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जंगल, वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास पर परियोजना का लंबे समय में गंभीर असर पड़ सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न संरक्षण और लैंडस्केप मैनेजमेंट योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है.
पीएम मोदी ने कब किया था शिलान्यास
बता दें कि मध्य प्रदेश की केन और उत्तर प्रदेश की बेतवा दो प्रमुख नदियां हैं. भारत सरकार की ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ की चर्चा सबसे पहले वर्ष 1995 में शुरू हुई थी. इसके साथ ही धौड़न गांव के डूब क्षेत्र में आने की स्थिति भी तय हो गई थी. वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने परियोजना को लेकर एक समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया. सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, एक नदी से दूसरी नदी तक पानी पहुंचाने वाली इस रिवर लिंकिंग परियोजना पर करीब 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. परियोजना के कारण मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों के 21 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे और करीब 7 हजार परिवार विस्थापित होंगे. केंद्र सरकार का दावा है कि परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों को लाभ मिलेगा, लगभग 11 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा. इसके अलावा परियोजना से 100 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है.