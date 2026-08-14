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Explainer: केन-बेतवा परियोजना पर क्यों उठ रहे सवाल? दिल्ली तक पहुंचा विस्थापितों का दर्द, जानिए क्या है विवाद और क्या हैं मांगें?

Ken Betwa Project: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में केन-बेतवा परियोजना के चलते लोगों को काफी परेशानियां सामने दिख रही हैं. उन्होंने अपनी इन परेशानियों को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने रखा है. आखिर क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना, इससे क्या-क्या परेशानियां है. इसके अलावा, यहां के स्थानीय लोगों की क्या मांगे हैं. आइए आपको आज विस्तार से समझाते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:33 AM IST
Explainer: केन-बेतवा परियोजना पर क्यों उठ रहे सवाल? दिल्ली तक पहुंचा विस्थापितों का दर्द, जानिए क्या है विवाद और क्या हैं मांगें?
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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