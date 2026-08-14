/Explainer: केन-बेतवा परियोजना पर क्यों उठ रहे सवाल? दिल्ली तक पहुंचा विस्थापितों का दर्द, जानिए क्या है विवाद और क्या हैं मांगें?

दरअसल, केन-बेतवा परियोजना कोई छोटी योजना नहीं है. इसे देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को बेतवा नदी के बेसिन तक पहुंचाने की योजना है. सरकार का कहना है कि बुंदेलखंड लंबे समय से सूखे और पानी की कमी से जूझता रहा है और इस परियोजना से इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, परियोजना से करीब 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना है. परियोजना की लागत करीब 44,605 करोड़ रुपये बताई गई है.



आखिर क्या है केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट?

यानी एक तरफ सरकार के सामने बुंदेलखंड को पानी देने और सिंचाई बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ उसी परियोजना से प्रभावित गांवों में जमीन और घर गंवाने वाले लोगों का सवाल है कि अगर विकास होना है तो उनकी जिंदगी की कीमत पर क्यों? यही वह सवाल है जिसने केन-बेतवा परियोजना को विकास के साथ-साथ विस्थापन और पर्यावरण की बहस के केंद्र में ला दिया है.



जिन ग्रामीणों की जमीन परियोजना की जद में आई है, उनका कहना है कि सवाल सिर्फ मुआवजे की रकम का नहीं है. सवाल उस जमीन का है, जिस पर उनके परिवार पीढ़ियों से रहते और खेती करते आए हैं. उनके लिए जमीन सिर्फ कागज पर दर्ज कोई संपत्ति नहीं, बल्कि घर, खेत, रोजी-रोटी, पुरखों की याद और बच्चों का भविष्य है. यही वजह है कि प्रभावित परिवारों का विरोध अब गांवों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है.



बिना नोटिस दिए जबरन विस्थापन किया

बता दें कि 20 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगांव बांध, रुंझ, एनटीपीसी और नेगवा से प्रभावित लोग शामिल हैं. मुख्य रूप से इसमें जो कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है. जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ कानून और संवैधानिक रवैये के साथ, संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करने की जगह, उनके साथ बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया जा रहा है. पुलिस के दम पर, बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस दिए लोगों का जबरन विस्थापन और गैरकानूनी बेदखली हो रही है.'