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Explainer: संबल 2.0 योजना से किसे और कैसे मिलता है फायदा? जानिए अनुग्रह सहायता राशि से लेकर बच्चों की फीस और बिजली बिल माफी का पूरा सच

मध्य प्रदेश सरकार की संबल 2.0 योजना असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है. 11वीं किस्त के तहत 9,149 संबल लाभार्थियों के खातों में 203 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर की गई. चलिए जानते हैं संबल 2.0 योजना की पात्रता, योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद और संबल कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया.

Written ByPooja
Published: Aug 27, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:48 PM IST
Explainer: संबल 2.0 योजना से किसे और कैसे मिलता है फायदा? जानिए अनुग्रह सहायता राशि से लेकर बच्चों की फीस और बिजली बिल माफी का पूरा सच

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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