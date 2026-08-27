/Explainer: संबल 2.0 योजना से किसे और कैसे मिलता है फायदा? जानिए अनुग्रह सहायता राशि से लेकर बच्चों की फीस और बिजली बिल माफी का पूरा सच

संबल 2.0 योजना के तहत गर्भवती और प्रसव के समय पात्र महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर पोषण मिल सके, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है. संबल योजना के तहत पात्र महिलाओं को मातृत्व सहायता के लिए 16,000 की आर्थिक मदद मिलती है. यह राशि तय नियमों के अनुसार दो किश्तों में दी जाती है. पहली किश्त गर्भावस्था के दौरान जरूरी प्रसव-पूर्व जांच से जुड़ी होती है, जबकि दूसरी किश्त प्रसव के बाद टीकाकरण और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है. इस सहायता का मकसद मां और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना है, साथ ही बच्चे के जन्म से जुड़े खर्चों के लिए परिवार को आर्थिक राहत देना है. हालांकि, इस लाभ को पाने के लिए महिला का संबल योजना के तहत पात्र होना और तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है.