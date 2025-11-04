Explainer: गेहूं-धान की खरीदी केंद्र करे या राज्य, किसानों का किसमें ज्यादा फायदा? यूपी, हरियाणा, राजस्थान में कौन की व्यवस्था

Madhya Pradesh Paddy Procurement: मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीदी से हाथ खड़े कर लिए हैं और केंद्र सरकार से सीधे धान और गेहूं की खरीदने की अपील की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में भी केंद्रीयकृत खरीदी व्यवस्था लागू की जाए. उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सीधे गेहूं और धान की खरीदी करने की मांग की है. हालांकि, इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार वित्तीय संकट का बहाना कर किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहती है.

खरीदी केंद्र करे या राज्य, किसानों का किसमें फायदा?

अब तक मध्य प्रदेश सरकार धान और गेहूं की खरीदी करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार से सीधे खरीदी की अपील की है. एमपी के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया है कि नई व्यवस्था से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनको नुकसान नहीं होगा. तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि धान और गेहूं की खरीदी में विकेंद्रीयकरण लागू होने के बाद क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? खरीदी केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, किसानों को किसमें फायदा होगा? और नई व्यवस्था लागू होती है तो मध्य प्रदेश सरकार को क्या लाभ होगा?

नई व्यवस्था से MP सरकार को क्या होगा फायदा?

मध्य प्रदेश में धान और गेहूं की खरीदी को लेकर जो व्यवस्था लागू है, उसके अंतर्गत यहां राज्य सरकार पहले किसानों से अनाज खरीदती है. बाद में केंद्र सरकार से पैसा रिम्बर्स होता है. इस कारण राज्य पर कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है. इस वजह से अब मध्य प्रदेश सरकार केवल सहयोगी की भूमिका निभाना चाहती है और केंद्र से सीधे खरीदी की अपील की है. मध्य प्रदेश में अभी तक गेहूं-धान खरीदी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए होती रही है. इसके लिए सरकार कर्ज लेकर भुगतान करती है. अभी सरकार पर करीब 77 हजार करोड़ रुपये कर्ज है और ब्याज के रोज 13 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं. अगर नई प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश सरकार को हर साल करीब 8 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.

नई व्यवस्था से किसानों को क्या होगा फायदा?

अगर मध्य प्रदेश में गेहूं और धान की खरीदी के लिए विकेंद्रीयकरण व्यवस्था (सीधे केंद्र सरकार द्वारा खरीदी) लागू की गई तो किसानों को भी फायदा होगा. अभी राज्य सरकार पहले किसानों से अनाज खरीदती है और बाद में केंद्र से पैसा रिम्बर्स होता है. इस दौरान राज्य सरकार कर्ज लेकर किसानों का भुगतान करती है. इससे राज्य पर कर्ज के अलावा ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है और साथ किसानों को कुछ स्थिति में भुगतान में भी विलंब होता है. नई व्यवस्था में सरकार को लोन नहीं लेना पड़ेगा और किसानों के भुगतान में भी देरी नहीं होगी.

यूपी, हरियाणा, राजस्थान में कौन की व्यवस्था

मध्य प्रदेश में अगर विकेंद्रीयकरण व्यवस्था लागू होती है तो ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं होगा. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था पहले से लागू है. इसके तहत अनाज की खरीदी, भंडारण और परिवहन की पूरी जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई (FCI) के पास होती है. किसानों को भुगतान भी वही करता है.