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Explainer: MP में क्यों गहराया खाद संकट? 17 अगस्त से क्या बदली व्यवस्था, जानिए किसानों की परेशानी से लेकर वितरण का पूरा गणित

Explainer: मध्य प्रदेश में किसानों को खाद वितरण को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्टॉक की जांच-पड़ताल के कारण 15 और 16 अगस्त को बिक्री रोक दी गई थी, जिससे कई इलाकों के किसान परेशान हुए. अब 17 अगस्त से पूरे राज्य में खाद वितरण फिर से शुरू हो गया है. आइए जानते हैं क्या है नई व्यवस्था?

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 17, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:26 PM IST
Explainer: MP में क्यों गहराया खाद संकट? 17 अगस्त से क्या बदली व्यवस्था, जानिए किसानों की परेशानी से लेकर वितरण का पूरा गणित
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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