/Explainer: MP में क्यों गहराया खाद संकट? 17 अगस्त से क्या बदली व्यवस्था, जानिए किसानों की परेशानी से लेकर वितरण का पूरा गणित

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मध्य प्रदेश की खेती-बाड़ी में खरीफ का सीजन बहुत अहम और संवेदनशील समय माना जाता है. इस दौरान धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर और कपास जैसी मुख्य फसलों की बुवाई और शुरुआती पोषण के लिए यूरिया, DAP, NPK और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे उर्वरकों की मांग सबसे ज्यादा होती है. ऐसे समय में जब फसलों को सही मात्रा और सही समय पर पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उर्वरक वितरण प्रणाली में जरा सी भी रुकावट फसल की कुल पैदावार पर असर डाल सकती है. मध्य प्रदेश में खाद वितरण की मौजूदा स्थिति, 17 अगस्त को शुरू की गई नई व्यवस्था, इसकी मूल नीति और किसानों पर इसके असर के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है.
MP में क्यों गहराया खाद संकट?
हाल ही में मध्य प्रदेश में खाद बांटने वाले सेंटर्स पर किसानों की लंबी लाइनें लगी थीं. उन्हें सुबह से शाम तक घंटों इंतजार करना पड़ा और कई जगहों पर खाद की कमी भी थी. यह संकट तब और बढ़ गया जब कृषि विभाग ने अचानक 14 अगस्त, 2026 की शाम से सब्सिडी वाली खाद की बिक्री रोक दी. 15 और 16 अगस्त को पूरे राज्य में खाद का वितरण पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि सरकार ने दोनों दिन खाद के स्टॉक का सत्यापन कराया. इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सरकारी और अधिकृत केंद्रों पर वास्तव में कितना खाद स्टॉक मौजूद है. हालांकि बाद में सरकार ने 17 अगस्त, 2026 से नियमित वितरण फिर से शुरू कर दिया.
17 अगस्त से नियमित खाद वितरण बहाल
सारे सत्यापन के बाद 17 अगस्त से खाद का नियमित वितरण फिर से शुरू हो गया है. सरकार का दावा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुख्य बदलाव यह है कि स्टॉक की जांच के बाद बिक्री फिर से शुरू हो गई है. इसलिए, किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण प्रक्रिया के बारे में अपनी स्थानीय सहकारी समिति, अधिकृत वितरण केंद्र या संबंधित कृषि विभाग से जानकारी लेनी चाहिए.
अब किसानों को खाद कैसे मिलेगी?
खाद वितरण केंद्रों पर होने वाली अफरातफरी, धक्का-मुक्की और घंटों लंबी लाइनों से किसानों को बचाने के लिए प्रशासन ने एक व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रक्रिया तैयार की है. सरकार ने ई-विकास पोर्टल के जरिए ई-टोकन सिस्टम शुरू किया है, जिससे किसान घर बैठे खाद बुक कर सकते हैं और अपनी जमीन व फसल की जरूरतों के हिसाब से खाद ले सकते हैं. इस सिस्टम को 1 अप्रैल, 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है.
खाद का स्टॉक पिछले साल से बेहतर
विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब तक 17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है. इसमें से 12.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को बांटा जा चुका है. अभी लगभग 4.21 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध बताया जा रहा है. वहीं DAP और NPK की कुल उपलब्धता लगभग 11.20 लाख मीट्रिक टन बताई गई है. इसमें से अब तक लगभग 7.09 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है. फिलहाल लगभग 4.10 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध बताया जा रहा है. पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 3 लाख मीट्रिक टन था. इन आंकड़ों के आधार पर, सरकार का दावा है कि राज्य में उर्वरकों का उपलब्ध स्टॉक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बेहतर है.
फिर किसान परेशान क्यों हैं?
सवाल यह उठता है कि अगर सरकार का दावा है कि उनके पास खाद का काफी स्टॉक है, तो किसान परेशान क्यों हैं? मुद्दा सिर्फ कुल स्टॉक की उपलब्धता का नहीं है, बल्कि सही जगह और सही समय पर उसके मिलने का है. खाद संकट का यह सबसे अहम पहलू है. किसी राज्य में कुल स्टॉक का काफी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि हर किसान को जरूरत के दिन अपने गांव के पास ही खाद मिल जाएगी. इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं: केंद्र से राज्य → राज्य से ज़िला→ जिला से सोसाइटी/वितरण केंद्र →किसान. अगर इनमें से किसी भी चरण में चाहे वह सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिंग या वितरण में देरी होती है, तो स्थानीय स्तर पर किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि किसानों में चिंता बनी हुई है.
किसान इन बातों का रखें ध्यान-
अगर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें हों, तो किसानों को सावधान रहना चाहिए. जहां एक तरफ खाद की मांग बढ़ रही है, वहीं कालाबाजारी और गैर-कानूनी जमाखोरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. अगर कोई अधिकृत विक्रेता तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे, खाद के साथ-साथ जबरदस्ती दूसरी चीजें खरीदने को कहे या तय मात्रा से कम या ज्यादा लेने का दबाव डाले, तो किसान को इसकी शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 या राष्ट्रीय किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 पर करनी चाहिए.
खाद खरीदते समय किसान को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए:
दस्तावेज और प्रक्रिया पहले से तैयार रखें-
खाद खरीदने जाते समय किसानों को जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने चाहिए. वितरण केंद्रों पर पहचान की पुष्टि और किसान के रिकॉर्ड के आधार पर खाद दी जाती है. किसानों को सबसे पहले अपनी स्थानीय सहकारी समिति या अधिकृत खाद केंद्र से पता कर लेना चाहिए कि उस दिन किस तरह की खाद उपलब्ध है. अगर किसी केंद्र पर स्टॉक खत्म हो गया है, तो किसान संबंधित कृषि विभाग या समिति से दूसरे अधिकृत केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि खाद बिचौलियों के बजाय अधिकृत केंद्रों से ही खरीदें.
खाद के दाम (50 किलो बोरी)
नोट: यह कीमत गूगल के आधार पर दी गई है.
अगर खाद नहीं मिले तो किसान क्या करें?
अगर कोई किसान तय कीमत पर खाद नहीं खरीद पाता है, चाहे स्टॉक होने के बावजूद बेचने से इनकार किया जाए या ज्यादा कीमत मांगी जाए तो वह संबंधित कृषि विभाग, जिला कृषि अधिकारी, सहकारी समिति या स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करा सकता है. बता दें कि 17 अगस्त से खाद की बिक्री शुरू होना निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन असली राहत तब होगी जब किसान को बिना लंबी कतार, बिना अतिरिक्त पैसे और बिना भटकाव के समय पर खाद मिल जाए.