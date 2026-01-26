Advertisement
रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, रिहायशी इलाके में स्थित बंदूक की दुकान में विस्फोट; 3 की हालत गंभीर

MP News: गणतंत्र दिवस की शाम रतलाम की बंदूक की दुकान पर भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:03 PM IST
ratlam news
ratlam news

fire in arms shop in ratlam: मध्य प्रदेश के रतलाम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गणतंत्र दिवस की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब शहर के सबसे व्यस्त और रिहायशी इलाके चांदनी चौक स्थित एक बंदूक की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटे इतनी तेज  थी कि पूरी दुकान धुएं और लपटों से घिर गई. इस घटना में 4 लोग घायल बताए गए हैं जिनका इलाज जारी है. 

बंदूक की दुकान में लगी आग
रिहायशी इलाके में बंदुक की दुकान होना और उसमें आग लगना अपने आप में ही बड़े सवाल खड़े कर रहा है. घटना के जो वीडियो सामने आई है वो बेहद ही डरावनी है. आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का महौल था लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं वहीं दुकान के अंदर मौजूद लोग झुलसी हालत में बाहर की ओर भागते नजर आ रहे हैं. 

ये है घायलों की पहचान
स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले उन्हें विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दुकान के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकलते दिखाई दिए. धीरे-धीरे ओर ओर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस वाहनों से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में दुकान मालिक यूसुफ बंदूक वाला, दो कर्मचारी और एक ग्राहक शामिल है. इनमें से 3 घायलों को गंभीर हालत होने की वजह से इंदौर रेफर किया गया है. 

आग या विस्फोट
मौके पर पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि रिहायशी इलाकों में बारूद से जुड़ा ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए. दूसरी बात की जैसा बताया गया कि ऊपर वेल्डिंग का काम चल रहा था और नीचे बंदूक की दुकान थी. कारतूस में आग लगती नहीं है तो फिर ये घटना हुई कैसे. वहीं मौके पर पहुंचे एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है. फिलहाल दुकान को सील कर दिया गया है, कुछ हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया गया है. और सुरक्षा को देखते हुए बाहर पुलिस तैनात किए गए हैं. रिपोर्ट: विमलेश मिश्रा, रतलाम

