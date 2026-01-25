Advertisement
शिवपुरी में फर्जी मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शादी का सपना दिखाकर लूट रहे थे पैसे, 7 पर FIR दर्ज

Shivpuri News: शिवपुरी में पुलिस ने एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करके बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर छापा मारा और एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो शादी का वादा करके लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:21 AM IST
Fake Matrimonial call In Shivpuri: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जहां मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की आड़ में फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे. स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली थी कि शहर के दो अलग-अलग रिहायशी इलाकों में कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन जगहों पर छापा मारा और पाया कि हाई-टेक उपकरणों के साथ कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे. इस कार्रवाई के दौरान एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने इस मामले में कुल सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है.

शादी का सपना दिखाकर लूट रहे थे पैसे
जांच में पता चला है कि ये सेंटर योग्य नौजवानों और उनके परिवारों को फोन करके शादी के झूठे वादे करके फंसाते थे और रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरे खर्चों के नाम पर उनसे पैसे वसूलते थे. गैंग ने कई जवान लड़कियों और महिलाओं को हायर किया था जो लोगों को फोन पर मीठी-मीठी बातें करके फंसाती थीं. पुलिस ने मौके से एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

7 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज
कार्रवाई  के बाद पुलिस ने मुख्य संचालकों सहित सात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. हालांकि मामले में तब मोड़ आया जब ज़्यादातर युवतियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, और तीन अन्य आरोपियों को सिर्फ़ कानूनी नोटिस देकर छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस के मामले को संभालने के तरीके पर बहस छिड़ गई है. फिलहाल, पुलिस ज़ब्त किए गए कंप्यूटर और मोबाइल डेटा के ज़रिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें कुल कितनी रकम शामिल है.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने शहर के दो अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की और कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक दर्जन से ज़्यादा युवतियां और महिलाएं शामिल हैं. उन पर शादी की झूठी बातें करके लोगों को धोखा देने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन स्कैम चलाने का आरोप है. मामले की पूरी जांच चल रही है, और आगे और भी खुलासे होने की उम्मीद है.

