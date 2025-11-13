फर्जी टीचर गैंग का पर्दाफाश, मुरैना से इंदौर तक फैलाया जाल, STF ने 8 को किया गिरफ्तार

Fake Teacher Racket In MP: मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से सरकारी शिक्षक बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. यह बड़ी कार्रवाई एसटीएफ (Special Task Force) की ग्वालियर इकाई द्वारा की गई है. इस गैंग के सदस्य डीएड (D.Ed.) की नकली या फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी दिलवा रहे थे.

फर्जी टीचर गैंग का पर्दाफाश

दरअसल, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी पाने वाले शिक्षकों के एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. ग्वालियर एसटीएफ यूनिट ने फर्जी डी.एड. डिग्री के सहारे नौकरी कर रहे आठ सरकारी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है. ये शिक्षक मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर जिलों में तैनात थे. जांच में पता चला है कि इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं. अब तक 26 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. एसटीएफ की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

26 संदेहियों की जांच

एसटीएफ की जांच और कार्रवाई के बाद फर्जी डिग्री रखने वाले 8 सरकारी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तार टीचर्स राज्य के अलग-अलग शहरों, जैसे मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर में सरकारी स्कूलों में पदस्थ थे. यह सामने आया है कि यह फर्जीवाड़ा अकेले गैंग के स्तर पर नहीं चल रहा था, बल्कि इसमें शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल थी, जिनके सहयोग से ये फर्जी दस्तावेज और नियुक्तियां संभव हो पाईं. फिलहाल, एसटीएफ इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और 26 अन्य संदिग्धों को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

